Nueva foto de perfil y otros cambios que llegan a WhatsApp

WhatsApp es la app de mensajería instantánea más usada entre las personas alrededor del mundo. En la actualidad, unos 5 mil millones de usuarios utilizan esta aplicación, de acuerdo con el registro de descargas de Google Play Store. La popularidad de WhatsApp se debe en parte al constante refinamiento de sus funciones, pues cada cierto tiempo los desarrolladores de esta herramienta lanzan actualizaciones con diversas novedades y próximamente traerán nuevas maneras de mostrar y visualizar tu foto de perfil.

El día de hoy en TechBit te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva actualización de WhatsApp con todos sus cambios que prometen hacer que los millones de usuarios de esta app de mensajería instantánea no dejen de estar comunicados en ningún momento.

---La opción de visualización de tu foto de perfil en WhatsApp

La próxima actualización de WhatsApp cambiará la manera en la que visualizas la imagen de perfil que muestra cada uno de tus contactos.

Los desarrolladores anunciaron que las imágenes de perfil ahora serán presentadas como miniaturas en cada notificación de mensajes nuevos que lleguen a tu smartphone. Es decir que ya no solo verás el nombre de contacto, sino su fotografía.

El portal especializado en la plataforma de mensajería, wabetainfo, fue el que adelantó la llegada de esta opción. No obstante también advirtió que los usuarios pueden esperar inconsistencias al momento de actualizar la foto de perfil en algunas notificaciones, esto se debe a que la funcionalidad se encuentra todavía en fase de desarrollo, incluso, por ahora solo quienes tienen acceso a la versión beta de la app pueden ver el nuevo formato.

Si bien este cambio responde al nuevo sistema de WhatsApp, aún no está disponible, de hecho, la compañía informó que sigue trabajando en el refinamiento de esta función antes de que sea lanzada oficialmente para que quede totalmente pulida antes de que los numerosos usuarios puedan disfrutar de ella.

---Novedades de WhatsApp para los usuarios

Además de las novedades para la foto de perfil, la app de mensajería instantánea agregará otras funciones que prometen ser bien recibidas por los usuarios, entre ellas las siguientes:

1. Cerrar sesión. Gracias al modo multidispositivo será posible desconectarse de un dispositivo y mantenerse conectado en otro. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer podrás tener tu cuenta en hasta 4 equipos y ya no dependerás de la conexión de tu celular.

2. Reels en WhatsApp. Para los fanáticos de Instagram, llegará la opción de clonar los videos cortos de esa red social para que ahora los presumas en tus estados de WhatsApp.

3. Elimina mensajes sin límite de tiempo. Una de las opciones más esperadas por los usuarios, ahora será posible eliminar mensajes sin límite de tiempo, pues antes esta función solo estaba disponible durante 68 minutos.

Estas son solo algunas de las novedades que WhatsApp traerá a los usuarios, lo que sigue posicionando a esta app como una de las más populares entre los usuarios de internet.