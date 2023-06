Nueva generación de visores cambian experiencia de videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Durante décadas hemos disfrutado los videojuegos más o menos de la misma manera: nos sentamos frente a una pantalla conectada a una consola (o una PC para gaming) y jugamos los títulos que más nos gustan mediante un control o joystick.

Aunque es cierto que existen variaciones en cuanto a los modos de interactuar con los videojuegos (todos tenemos presentes el Move, de PlayStation; el Kinect, de Xbox, y los controles Joy-Cons, con sensores que registran movimientos, de Nintendo Switch), lo cierto es que la experiencia no ha variado mucho.

Sin embargo, eso está por cambiar. En estos momentos, al menos tres grandes empresas tecnológicas –en realidad son muchas más– están trabajando en ofrecer experiencias disruptivas y de siguiente generación. Todas tienen un punto en común: se basan en el uso de realidad virtual y/o aumentada.

El anuncio más reciente fue de Apple, empresa estadounidense que reveló, la semana pasada, su nuevo visor de realidad aumentada: Vision Pro. Este dispositivo promete "combinar a la perfección el contenido digital con nuestro espacio físico".

Aunque los primeros Vision Pro se empezarán a vender hasta el próximo año y solo en EU, durante su conferencia mundial de desarrolladores (WWDC 2023), la empresa de Cupertino dio importantes adelantos de las capacidades que tendrá este headset.



Visores de realidad aumentada cambian la experiencia del juego

La manera de utilizar los visores de realidad aumentada, virtual y mixta es innovadora. Por lo general, se basa en el uso de sensores que registran los movimientos corporales, oculares y el espacio en donde está el usuario. Luego de eso, a través de pantallas inmersivas, se superponen ante los ojos de las personas entornos enriquecidos que combinan el mundo físico con las creaciones digitales.

Por considerar a este tipo de propuestas como disruptivas, en el caso de los Vision Pro, Apple plantea dar inicio a la siguiente etapa de la informática. Propone que sea reconocida como una nueva era de Cómputo Espacial.

Sin embargo, todavía hay muchos detalles por revelarse del funcionamiento real de estos dispositivos. Lo que es un hecho es que la apuesta de Apple no podría ser más ambiciosa pues, incluso, ha anunciado el desarrollo de un nuevo sistema operativo: VisionOS, para acompañar a este nuevo lanzamiento.

En ese ecosistema, también es necesario señalar que los videojuegos serán uno de los usos de este visor, pero no el único. Apple ha mencionado que el Vision Pro se puede aplicar para diversos ambientes de entretenimiento y productividad. Para ello, se adaptarán aplicaciones de otros dispositivos, como el iPhone, y se crearán desde cero muchas otras.

En el caso de Meta, es por todos conocido que esta empresa, anteriormente conocida como Facebook, está reorientando sus esfuerzos para diseñar una nueva manera de habitar el ciberespacio.

Con el nombre de Metaverso, esta firma engloba una serie de nuevas experiencias basadas, sobre todo, en interacciones en realidad virtual. Debido a esto, la versión 3 de los visores Meta Quest promete llevar al mundo de los juegos de video al siguiente nivel.

Finalmente, Sony se adelantó y hace unos meses lanzó al mercado global su PS VR 2, un casco que funciona conectado a las consolas PlayStation 5. Este dispositivo mejora bastante con relación a su primera generación por lo que cada vez son más los juegos disponibles.

Sin embargo, aunque el futuro de los videojuegos en realidad virtual y aumentada llaman mucho la atención de los gamers, es necesario también destacar que los videojuegos de consola y PCs, tan populares en la actualidad, no pararán de recibir mejoras e innovaciones. ¡El futuro es emocionante, que siga el juego!.