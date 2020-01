Nuevo coronavirus, similar a una enfermedad que mató a cientos en 2002

El nuevo coronavirus tiene 70 por ciento de similitud a un virus de la familia de los coronavirus que causó enfermedad en 29 países, señaló la jefa de la subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, Rosa María Wong Chew.

"En el año 2002 se presentó el SARS coronavirus, el cual mutó y causó enfermedad respiratoria en varios países, incluyendo Asía, Norteamérica y Europa, y en trascurso de un año se reportaron ocho mil 99 casos y una mortalidad de 9.6 por ciento", detalló.

En conferencia de prensa informó que después del SARS coronavirus se presentó un virus más de la misma familia que tuvo una mortalidad de alrededor del 35 por ciento, lo que quiere decir que en el momento en que un virus muta, hay potencial para que presente mayor tasa de muerte.

Sin embargo, apuntó que a raíz de la experiencia de estos anteriores virus de la familia del coronavirus, así como de la pandemia de influenza vivida en México, se puede tomar precauciones y poner en marcha diversas medidas de control epidemiológico.

En ese sentido, la epidemióloga y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guadalupe Soto, indicó que históricamente las infecciones por coronavirus han sido en personas adultas, y con mayor mortalidad en personas de los 60 años en adelante.

Se ha visto que el periodo de incubación de los coronavirus en su conjunto es de uno hasta nueve días, la duración de la enfermedad es de seis hasta 18, la tasa de letalidad ha oscilado entre el tres y el 16 por ciento en promedio, y el riesgo de hospitalización del 21 al 38 por ciento, comentó.

Guadalupe Soto añadió que, si bien no hay tratamiento o vacuna, la cual no se prevé que se realice más adelante, el país sólo "está en un estado de alerta, no de alarma (...). Estamos en una situación previa en la que podemos evitar algún riesgo mayor para la población".

Subrayó que lo más importante es que todos los centros de salud estén informados sobre la situación para que sean capaces de detectar probables casos, darles el tratamiento con aislamiento respiratorio, y ofrecer medicamentos de apoyo ya que no hay uno específico para la enfermedad.

"No hay que alarmarse, en este momento el brote no es en México. ¿Hay casos? sí, ¿debemos tener cuidado? sí. Además, tenemos que estar informados y saber que existe un nuevo virus que tiene el potencial de viajar a diferentes áreas del mundo y que no se sabe que tan grave es".