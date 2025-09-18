Nvidia invertirá 5,000 millones de dólares en Intel para fortalecer su colaboración

ante de chips Nvidia, líder mundial en su sector, anunció el jueves que invertirá 5,000 millones de dólares en Intel y colaborará con la empresa de semiconductores, que ha enfrentado dificultades.

Nvidia e Intel colaborarán para trabajar en centros de datos personalizados que forman la columna vertebral de la infraestructura de inteligencia artificial, así como en productos para computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

Nvidia indicó que gastará 5,000 millones de dólares para comprar acciones ordinarias de Intel a 23,28 dólares por acción. La inversión, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, se produce un mes después de que el gobierno de Estados Unidos adquirió 10% de participación en Intel.

"Esta colaboración histórica une estrechamente las competencias en inteligencia artificial y computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de clase mundial", dijo Jensen Huang, director general de Nvidia. "Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación".

Las dos empresas dijeron que trabajarán en "conectar sin problemas" sus arquitecturas.

En las operaciones de la mañana, las acciones de Intel se dispararon un 25%, su mayor ganancia porcentual en un solo día en décadas. Las acciones de Nvidia subieron 2%.

Para los centros de datos, Intel fabricará chips personalizados que Nvidia utilizará en sus plataformas de infraestructura de inteligencia artificial. Mientras que para los productos PC, Intel desarrollará microprocesadores que integren la tecnología de Nvidia.

El acuerdo proporciona un salvavidas para Intel, que fue un pionero en Silicon Valley y disfrutó de décadas de crecimiento a medida que sus procesadores impulsaban el auge de las computadoras personales, pero cayó en una crisis después de quedarse atrás en el cambio hacia la era de la computación móvil desatada por el debut del iPhone en 2007.

Intel se vio aún más rezagada en los últimos años en medio del auge de la inteligencia artificial que ha impulsado a Nvidia a convertirse en la empresa más valiosa del mundo. Intel perdió casi 19,000 millones de dólares el año pasado y otros 3.700 millones en los primeros seis meses de este año, y espera reducir su fuerza laboral en una cuarta parte para finales de 2025.

El gobierno estadounidense intervino el mes pasado para asegurar una participación del 10%, convirtiéndose en uno de los mayores accionistas de Intel. Funcionarios federales dijeron que invirtieron en Intel para fortalecer la tecnología y la manufactura de Estados Unidos.

El acuerdo es "optimista para la tecnología estadounidense", dijo el analista de Wedbush Securities, Daniel Ives, en una nota a los clientes.

"Este es un acuerdo que cambia el juego para Intel, ya que ahora los coloca en el centro del juego de la inteligencia artificial", señaló Ives. "Junto con la reciente inversión del gobierno de Estados Unidos del 10% (participación accionaria en Intel), estas han sido unas semanas doradas para Intel después de años de dolor y frustración para los inversores".

Mientras tanto, Nvidia ha subido porque sus chips especializados están sustentando el auge de la inteligencia artificial. Los chips, conocidos como unidades de procesamiento gráfico o GPUs son altamente efectivos para desarrollar potentes sistemas de inteligencia artificial.

El acuerdo entre los dos fabricantes se produce mientras China busca ser menos dependiente de la tecnología de semiconductores de Estados Unidos. Esta semana, funcionarios chinos prohibieron supuestamente a varias grandes empresas tecnológicas nacionales comprar chips de Nvidia, y Huawei anunció que estaba expandiendo su desarrollo de chips de inteligencia artificial y manufactura.

Aunque Nvidia e Intel trabajarán juntos para desarrollar nuevos chips, aún no se ha alcanzado un acuerdo de manufactura entre los dos. El acceso potencial de Nvidia a las fábricas de Intel representa un riesgo para Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que actualmente fabrica los procesadores insignia del gigante tecnológico.