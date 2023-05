OMS pide prepararse para la próxima pandemia; podría ser "más mortal"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió este martes que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia que podría ser "aún más mortal" que la Covid-19.

De acuerdo con el New York Post, durante la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, el director general de la organización aseguró que la posibilidad de que surja una nueva variante sigue siendo un riesgo latente.

"La amenaza de que surja otra variante que provoque nuevas oleadas de enfermedades y muertes permanece", dijo Tedros. "Y persiste la amenaza de que surja otro patógeno con un potencial aún más letal".

Pese a que el organismo había declarado recientemente el fin de la crisis sanitaria por el Covid-19, Tedros señaló que "no es su final como amenaza para la salud", y afirmó que sigue habiendo el riesgo que se generen nuevas olas de contagios y fallecimientos.

"Cuando la próxima pandemia toque la puerta, y lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa".

Agregó que, "no podemos patear esta lata por el camino. Si no hacemos los cambios que se deben hacer, ¿quién lo hará?".

La pandemia de Covid-19 ha matado hasta la fecha a casi 7 millones de personas en todo el mundo, según la OMS.

La OMS planea que todo el mundo firme una serie de compromisos para sobrellevar mejor una emergencia sanitaria y no caer en los errores del 2020 cuando el Covid-19 tomó por sorpresa a las autoridades.

"Pido a cada Estado que se implique de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra pandemias (...) para que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia como la de la Covid", destacó Tedros.

El acuerdo "ha de ser un compromiso generacional de que no repetiremos el pánico y la negligencia que hizo este mundo tan vulnerable", recomendó el máximo responsable de la OMS desde 2017.

Aunque la OMS señaló que la emergencia del Covid cambió en una parte el rumbo, invitó a los líderes a continuar el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: "Debemos perseguirlos con la misma urgencia y determinación con la que contrarrestamos la pandemia".