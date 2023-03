OpenAI conecta ChatGPT a Internet

A-AA+

El chatbot impulsado por IA de OpenAI, ChatGPT, ahora puede navegar por Internet, en ciertos casos.

OpenAI lanzó complementos para ChatGPT, que amplían la funcionalidad del bot al otorgarle acceso a fuentes de conocimiento y bases de datos de terceros, incluida la web.

Disponible en alfa para los usuarios y desarrolladores de ChatGPT en la lista de espera, OpenAI dice que inicialmente priorizará una pequeña cantidad de desarrolladores y suscriptores a su plan premium ChatGPT Plus antes de implementar el acceso API a gran escala.

Fácilmente, el complemento más intrigante es el complemento de navegación web de OpenAI, que permite a ChatGPT extraer datos de toda la web para responder a las diversas preguntas que se le plantean. (Anteriormente, el conocimiento de ChatGPT se limitaba a fechas, eventos y personas antes de alrededor de septiembre de 2021).

El complemento recupera contenido de la web utilizando la API de búsqueda de Bing y muestra los sitios web que visitó para elaborar una respuesta, citando sus fuentes en las respuestas de ChatGPT.

Chatbot con acceso a la web, una perspectiva arriesgada

Un chatbot con acceso a la web es una perspectiva arriesgada, como ha descubierto la propia investigación de OpenAI. Un sistema experimental construido en 2021 por la startup de IA, llamado WebGPT, a veces citado de fuentes poco confiables y fue incentivado para seleccionar datos de sitios que esperaba que los usuarios encontraran convincentes, incluso si esas fuentes no eran objetivamente las más sólidas.

El BlenderBot 3.0 de Meta, que se disolvió desde entonces, también tenía acceso a la web, y rápidamente se descarriló, profundizando en teorías de conspiración y contenido ofensivo cuando se le solicitaba cierto texto.

La web en vivo está menos seleccionada que un conjunto de datos de entrenamiento estático y, por implicación, menos filtrada, por supuesto. Los motores de búsqueda como Google y Bing usan sus propios mecanismos de seguridad para reducir las posibilidades de que el contenido no confiable llegue a la cima de los resultados, pero estos resultados pueden ser manipulados.

Tampoco son necesariamente representativos de la totalidad de la web. Como señala un artículo de The New Yorker, el algoritmo de Google prioriza los sitios web que utilizan tecnologías web modernas como el cifrado, el soporte móvil y el marcado de esquema. Como resultado, muchos sitios web con contenido de calidad se pierden en la confusión.

Esto les da a los motores de búsqueda mucho poder sobre los datos que podrían informar las respuestas de los modelos de lenguaje conectados a la web.

Se ha descubierto que Google prioriza sus propios servicios en la Búsqueda, por ejemplo, respondiendo una consulta de viaje con datos de Google Places en lugar de una fuente más rica y social como TripAdvisor.

Al mismo tiempo, el enfoque algorítmico de la búsqueda abre la puerta a los malos actores. En 2020, Pinterest aprovechó una peculiaridad del algoritmo de búsqueda de imágenes de Google para mostrar más contenido en las búsquedas de imágenes de Google, según The New Yorker.

OpenAI admite que un ChatGPT habilitado para la web podría realizar todo tipo de comportamientos indeseables, como enviar correos electrónicos fraudulentos y spam, eludir las restricciones de seguridad y, en general, "aumentar las capacidades de los malos actores que defraudarían, engañarían o abusarían de otros".

Pero la compañía también señaló que "implementó varias medidas de seguridad" informadas por equipos rojos internos y externos para evitar esto. El tiempo dirá si son suficientes.

Intérprete de código para ChatGPT

Más allá del complemento web, OpenAI lanzó un intérprete de código para ChatGPT que proporciona al chatbot un intérprete de Python en funcionamiento en un entorno aislado y con firewall junto con espacio en disco.

Admite cargar archivos en ChatGPT y descargar los resultados; OpenAI dice que es particularmente útil para resolver problemas matemáticos, realizar análisis y visualización de datos y convertir archivos entre formatos.

Complementos de ChatGPT

Muchos de los primeros colaboradores crearon complementos para que ChatGPT se uniera a los de OpenAI, incluidos Expedia, FiscalNote, Instacart, Kayak, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram y Zapier.

En gran parte se explican por sí mismos. El complemento OpenTable permite que el chatbot busque reservas disponibles en restaurantes, por ejemplo, mientras que el complemento Instacart permite que ChatGPT realice pedidos en tiendas locales.

Con mucho, el más extensible del grupo, Zapier se conecta con aplicaciones como Google Sheets, Trello y Gmail para activar una variedad de tareas de productividad.

Para fomentar la creación de nuevos complementos, OpenAI ha abierto un complemento de "recuperación" que permite a ChatGPT acceder a fragmentos de documentos de fuentes de datos como archivos, notas, correos electrónicos o documentación pública haciendo preguntas en lenguaje natural.

"Estamos trabajando para desarrollar complementos y llevarlos a un público más amplio", escribió OpenAI en una publicación de blog. "Tenemos mucho que aprender y, con la ayuda de todos, esperamos construir algo que sea útil y seguro".

Los complementos son una adición curiosa a la línea de tiempo del desarrollo de ChatGPT. Una vez limitado a la información dentro de sus datos de entrenamiento, ChatGPT es, con complementos, de repente mucho más capaz, y quizás con menos riesgos legales.

Algunos expertos acusan a OpenAI de beneficiarse del trabajo sin licencia en el que se entrenó ChatGPT; El conjunto de datos de ChatGPT contiene una amplia variedad de sitios web públicos.

Pero los complementos potencialmente abordan ese problema al permitir que las empresas mantengan el control total sobre sus datos.