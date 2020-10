Opera ofrece casi 200 mil pesos por navegar en internet por 2 semanas

Si pensabas que el trabajo perfecto no existe, esta noticia podría hacerte dudar: la compañía del navegador Opera está en búsqueda de personas que utilicen esta herramienta para pagarles casi 200 mil pesos mexicanos por laborar sólo dos semanas desde sus hogares. Si quieres conocer toda la información sobre esta oportunidad laboral, en Techbit de EL UNIVERSAL te la compartiremos.

Opera es un navegador que puede utilizarse en cualquier dispositivo o computadora, con esto busca mejorar y observar cómo lo utilizan los usuarios, por ello a través de Linkedin publicó la oferta de trabajo, en la que el equipo menciona que está en la búsqueda de "una persona que le guste navegar por la web por diversión".

Aunque la vacante suena a una broma por parte de la compañía, mencionan que buscan un navegador personal que le guste encontrar memes, videos divertidos y la investigación de teorías conspirativas, con ello también es requisito que el indicado utilice las diferentes redes sociales. Lo mejor de todo es que Opera abrió esta convocatoria de manera internacional por lo que no se te exige cambiar de residencia para colaborar con ellos, puesto a que el trabajo será 100 por ciento remoto.

Los requisitos que exige Opera son muy específicos, sin embargo, no son imposibles de cumplir, puesto a que sólo requieres tener más de 18 años, hablar inglés fluido, tener una computadora, una conexión estable a internet y saber qué es y para qué funciona un navegador web. Aunque es un empleo temporal que se llevará a cabo durante el invierno de este 2020, la oportunidad de ganar 8 mil euros en un par de semanas es muy llamativa para los amantes del internet. Otro beneficio de obtener el lugar en Opera es que la compañía ofrece contribuir a tu fama mundial a través de sus redes sociales oficiales.

Los interesados deben seguir las siguientes instrucciones; en primer lugar, deberán realizar un video de 15 a 60 segundos en el que hables sobre un momento clave en tu vida que obtuviste por medio de la navegación, puedes hablar sobre cualquier cosa, desde algo realmente divertido, hasta la obtención de información seria, esto depende de ti. Cuando tengas tu video listo, deberás subirlo a alguna red social como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube con el hashtag #operapersonalbrowser. Recuerda poner tu video público para que el equipo de Opera lo pueda ver y tomar en cuenta.

Después tendrás que compartir la liga de tu video al correo personal-browser@opera.com junto con tus usuarios de redes sociales para que se puedan ponerse en contacto contigo en el caso de que resultes seleccionado.

Tienes hasta el 13 de noviembre para enviar tu video y datos para pasar el primer filtro, más adelante, Opera se comunicará con los usuarios seleccionados y les dará continuidad a sus solicitudes para darles más información sobre el proyecto. El pago se realizará según las condiciones del seleccionado y aunque no será contratado directamente por la empresa noruega, es una oportunidad que, seguramente, nadie se querrá perder.