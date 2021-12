"Pac-Man Community" llega a Facebook

"Pac-Man Community" es un nuevo giro multijugador del clásico juego de arcade que podrás jugar directamente en Facebook.

El atractivo principal de "Pac-Man Community" es la posibilidad de jugar "Pac-Man" cooperativo con hasta tres personas más.

Los jugadores trabajan juntos para intentar sobrevivir a los molestos fantasmas, pero también competirán por la puntuación más alta.

Puede crear salas para jugar con sus amigos, y los streamers de Facebook Gaming pueden invitar a los espectadores a unirse a su juego con la función Play with Streamer de Facebook.

"Durante más de 40 años, 'PAC-MAN' ha sido un ícono cultural en el mundo de los juegos y la televisión, la música y el cine. Hoy, estamos emocionados por compartir el siguiente paso de la evolución de la franquicia con el lanzamiento de 'PAC-MAN COMMUNITY', exclusivo en Facebook Gaming" indicó la plataforma en un comunicado.

---"Pac-Man Community"; novedades

Sin embargo, no solo estarás trabajando en el familiar laberinto de "Pac-Man", ya que ahora los gamers podrán crear sus propios niveles, lo que podría conducir a algunas delicias o torturas al estilo de Mario Maker una vez que la gente tenga en sus manos las herramientas de creación de niveles.

No obstante, para todos los nostálgicos, si quieren jugar la versión clásica de "Pac-Man", esa también es una opción disponible.

"Pac-Man Community" también presenta lo que Facebook llama Facebook Interactives con su modo "Watch", que se lanzará en versión beta.

En el modo Watch, los laberintos 2D se convierten en una vista 3D isométrica. Los mapas creados por el usuario también pueden aparecer en el modo Ver, lo que significa que los jugadores pueden crear algunas pruebas interesantes para los personajes impulsados por la IA.

"El juego también incluye una Watch Tab, impulsada por Facebook Interactives, que contará con creadores de Facebook Gaming que transmiten el juego en vivo. El Watch Mode convierte los laberintos en transmisiones 3D, materializadas por Unreal Engine, dentro de las cuales los espectadores pueden interactuar directamente con el reproductor de video para elegir a quién apoyarán: a 'Pac-Man' o a los fantasmas. Se trata de una fiesta interactiva de Pac-Man, que no tendrá fin. Más adelante, en la versión beta y al interactuar con la sesión en vivo, los espectadores podrán trabajar juntos para desbloquear la Maze Creator Tool. Si el transmisor no está en vivo, la Watch Tab presentará personajes de Inteligencia Artificial", indicó Facebook.

El juego, que fue desarrollado por Genvid, una compañía que se especializa en experiencias interactivas transmitidas en vivo, podría ser una señal de cómo Meta quiere expandir las ofertas de juegos de Facebook para permitir que los transmisores jueguen directamente con sus audiencias.

Facebook ya ofrece Twitch-como livestreaming, así como juegos que puede jugar a la derecha dentro de la aplicación (y algunos que incluso la corriente de la nube), y "Pac-Man Comunidad's" giro en una fórmula familiar parece que podría ser un primer paso inteligente en contenido interactivo.