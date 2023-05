Perfil Annie Pardo, ganadora del Premio Nacional de Ciencias 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- La especialista en biología celular, Annie Pardo Cemo, recibió el Premio Nacional de Ciencias 2022 por sus contribuciones para el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación en el área de las Ciencias Físicas y Matemáticas.

El acuerdo se dio a conocer en la edición de este 16 de mayo del Diario Oficial de la Federación (DOF): en el que se establece que "los galardonados del Premio Nacional de Ciencias 2022 han realizado contribuciones notables en los diversos campos en los que se otorga este premio, lo que impulsa el progreso y la innovación en los ámbitos del saber".

Las actas con el dictamen de los jurados se establecieron el 20 de septiembre de 2022 para Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, y el 30 de septiembre para Tecnología, Innovación y Diseño.

Este premio es meramente uno de una larga lista de premios que Pardo Cemo ha recibido a lo largo de su trayectoria académica.

Es licenciada en Biología con una maestría y doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde hace más de 50 años es Profesora Emérita en el Departamento de Biología Molecular. Tiene también una maestría y un doctorado en Bioquímica por la UNAM.

Entre sus aportaciones a la UNAM, se encuentra su Laboratorio de Biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes, además de que es profesora de los cursos de Bioquímica y Biología Molecular de la Célula.

A los 19 años, la mamá de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México contrajo nupcias con el ingeniero químico Carlos Sheinbaum Yoselevitz, con quien tuvo tres hijos:

Julio, su hijo mayor que es físico e investigador en Ensenada; Claudia, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adriana, periodista.

La académica ha sido multipremiada a lo largo de su trayectoria:

Premio Anual de Investigación Fundación Glaxo de 1992

Premio de Investigación Fundación Glaxo Wellcome de 1995

Premio Canifarma en Investigación Básica de 2001

Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline de 2005

Profesor Adjunto (Ad honorem), Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago de 2008

Medalla Heberto Castillo en Ciencias Básicas. Instituto de Ciencia y Tecnología. Gobierno del Distrito Federal de 2008

Premio Scopus México. ELSEVIER de 2009

Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Universidad Nacional Autónoma de México de 2012

Profesora Emérita. Universidad Nacional Autónoma de México de 2013

Recognition Award for Scientific Achievment of the American Thoracic Society de 2015

Editora Asociada del American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology de 2016

Investigadora Nacional Emérita. Sistema Nacional de Investigadores de 2017

Premio Universidad Nacional en Investigación en el Área de Ciencias Naturales de 2018

Excelencia en la Investigación y Servicio en Biología Molecular Respiratoria como miembro extranjero de la American Thoracic Society (ATS) de 2022.