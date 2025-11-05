Personaliza WhatsApp al estilo Crepúsculo con estos simples pasos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Si eres fan de "Crepúsculo" -o simplemente te gusta la vibra lluviosa, fría y dramática de la saga- también puedes llevar ese estilo a tu WhatsApp.

No necesitas esperar a que aparezca "Edward bajo" el sol para ver destellos: con unos simples ajustes, tu app puede verse tan misteriosa como los bosques de "Forks".

Aunque WhatsApp no cuenta con un modo oficial inspirado en la película, sí puedes recrear esa estética usando fondos, un teclado personalizado y un launcher. Y por si vas a ir al reestreno, puedes presumir los cambios de la app en el cine.

Aquí te explicamos cómo activar tu propio modo "Crepúsculo" en WhatsApp paso a paso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así puedes activar el modo "Crepúsculo" en WhatsApp

Antes de comenzar, necesitarás:

Instalar Nova Launcher en tu celular.

Descargar imágenes con estética "Crepúsculo": bosques nublados, tonos azulados, neblina, lluvia, lobos, o incluso fanarts (en formato vertical, horizontal y cuadrado).

Con eso listo, empecemos a "vampirizar" tu app.

Cambia el fondo de tus chats al estilo "Forks"

Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha.

Ve a "Ajustes", luego "Chats" y "Fondo de pantalla".

Selecciona "Cambiar" y "Mis fotos".

Elige una imagen de bosque lluvioso, un cielo gris, o una escena parecida al póster de la película.

Toca "Establecer como fondo de pantalla".

Cada vez que abras tus chats sentirás esa atmósfera fría y melancólica donde —si pones atención— casi puedes escuchar a Edward diciendo "Agárrate fuerte, mono araña".

Personaliza el teclado con tonos vampíricos

Abre cualquier chat y toca la barra de texto.

Cuando aparezca el teclado, presiona el engranaje.

Ve a "Tema" y luego "Mis temas2.

Selecciona la imagen horizontal que elegiste: puede ser un fondo con niebla, tonos azul-grisáceos o la silueta de un lobo.

Ajusta el brillo para que luzca oscuro, pero legible.

Presiona "Listo".

Tu teclado ahora tendrá esa vibra helada que caracteriza a los "Cullen".

Cambia el ícono de WhatsApp (solo Android)

Abre Nova Launcher.

Mantén presionado el ícono de WhatsApp.

Toca "Editar", después "Logo" y "Fotos".

Selecciona un PNG con estética "Crepúsculo"

Presiona "Listo".

Y listo: ahora tu app también tiene su propio "sello vampírico".

Nota: cambiar el ícono es opcional, ya que WhatsApp no recomienda oficialmente las personalizaciones con apps externas por temas de seguridad.