Revela relación comercial y compadrazgo en feminicidio de Yaneli Pardo en NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Yaneli Pardo quien fue asesinada por Alejandro Garza, en el sector de Cumbres, en Monterrey, tenían una relación comercial y extraoficialmente se reveló que también eran compadres.

Yaneli Pardo de 38 años era egresada del Tecnológico de Monterrey y dejó a dos hijas de 2 y 3 años que tuvo con su expareja.

Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, informó que las autoridades aún investigan qué relación especifica financiera tenían los involucrados.

"La línea de investigación es un feminicidio – suicidio.

La relación de confianza que se tiene es un vínculo comercial, estamos en el proceso de las investigaciones para entender en qué consistía esta relación, pero se tiene elementos claves para determinar que estaba relacionado con temas económicos".

El lunes, Alejandro Garza asesinó a Yaneli de un balazo en la cabeza en la Cumbres Mediterráneo y después de cometer el feminicidio huyó y se refugió en el Hotel Plaza Oro, ubicado en el centro de Monterrey.

En una de las habitaciones el agresor se quitó la vida con un vidrio.

Por otra parte, se reveló que Alejandro Garza Treviño fue detenido en 2011 por fingir un secuestro para cobrar medio millón de pesos a sus familiares.