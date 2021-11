Piden estudiar el impacto de TikTok en la salud de los jóvenes

La gente ha acudido en masa a TikTok en los últimos años, sin embargo, no se ha realizado una investigación en regla sobre los posibles impactos en la salud del gigante de las redes sociales como ha sucedido con otras plataformas.

A pesar de que TikTok ahora tiene más de mil millones de usuarios, los investigadores de salud pública saben muy poco sobre los efectos en la salud que podría tener en los usuarios de la plataforma (en su mayoría jóvenes).

---Urgente averiguar si TikTok tiene problemas similares a otras plataformas

Eso es preocupante, porque los investigadores saben que las plataformas de redes sociales pueden ser perjudiciales, especialmente para la salud de algunos grupos de adolescentes y jóvenes.

"La plataforma es tan enorme, pero casi no hay investigación académica al respecto", dijo Marco Zenone, investigador de políticas de salud en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Zenone considera que es urgente que los investigadores comiencen a averiguar si TikTok tiene problemas similares a otras plataformas, como erosionar la salud mental de algunas adolescentes y no desacelerar las teorías de la conspiración.

Es por eso que, junto con sus colaboradores, a principios de este mes publicó una agenda de investigación propuesta que describe las áreas que los expertos deben investigar.

Incluyen la forma en que el consumo de alcohol y el vapeo se presentan en la plataforma, los consejos médicos brindados por los usuarios, que se vuelven más urgentes a la luz de la desinformación de Covid-19, y las políticas de moderación.

También les preocupa a los investigadores lo que les sucede a los usuarios cuando los videos que comparten historias personales y sensibles se vuelven virales, y si la plataforma tiene impactos similares en la salud mental de los adolescentes como Instagram.

"La investigación está muy atrasada, considerando el alcance que tiene TikTok", dijo Zenone.

---TikTok y su impacto en la salud del usuario

TikTok, junto con otras plataformas de redes sociales ha sido el principal objetivo de entidades legales por su presunto impacto en la salud.

Al respecto, la compañía intentó implementar recursos de salud mental para sus usuarios, sobre todo, a causa de una serie de críticas que surgieron contra el gigante de las redes sociales Instagram.

Asimismo, según un informe del portal informativo en inglés CNN, dichos tienen la finalidad de apoyar el bienestar de los usuarios, en su mayoría adultos jóvenes y adolescentes.

Es así que los tiktokers pueden acceder a diversas guías en la app para proteger la salud mental, comunicarse con una comunidad de ideas similares y conseguir el apoyo social que necesitan.

De igual forma, TikTok también ha mejorado su motor de búsqueda. Siempre que un usuario busque palabras como "suicidio", por ejemplo, encontrará información sobre recursos de apoyo locales que pueden ayudarlo a encontrar las opciones de tratamiento adecuadas.

--Una mirada al futuro

De llevarse a cabo una investigación sobre los efectos en la salud de TikTok, podría ser un parte aguas además de una oportunidad para convertir a la plataforma en un espacio más seguro, sobre todo para las personas más jóvenes.

Al respecto, Zenone señaló que los usuarios siempre deben hacer que tanto TikTok como otras redes sociales, se hagan responsables de los efectos dañinos que perciben en la población.