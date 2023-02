Pokémon Sleep, la app donde se juega durmiendo, llega este 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Casi cuatro años después de su anuncio, Pokémon Sleep finalmente está en camino. Durante el evento Pokémon Presents de este lunes, se supo que el juego llegará en algún momento de este verano. Originalmente se suponía que debutaría en 2020.

Pokémon Sleep es un juego móvil del desarrollador de Pokémon: Magikarp Jump Select Button que puede rastrear tu sueño. Presenta a Snorlax y al profesor Neroli, un investigador del sueño Pokémon. La idea es que dejes tu teléfono a tu lado cuando te vayas a la cama.

La aplicación analizará tu sueño y lo categorizará en uno de tres tipos: dozing, snoozing y slumbering. Los Pokémon que tienden a dormir de manera similar se reunirán alrededor de Snorlax.

Cuanto más juegues, más probabilidades tendrás de desbloquear estilos de sueño raros para varios Pokémon. Pikachu de orejas caídas en particular se ve extremadamente lindo.

The Pokémon Company también proporcionó una actualización sobre Pokémon Go Plus +, un dispositivo físico que se conecta tanto a Pokémon Sleep como a Pokémon Go.

Para el primero, presiona el botón cuando se acuesta y nuevamente cuando se despierta para rastrear sus datos de sueño, presumiblemente en lugar de necesitar tener su teléfono a su lado. Hay una alarma incorporada, así como una voz de Pikachu que puede cantar canciones de cuna.

Mientras estás fuera de casa, puedes usar Pokémon Go Plus + en forma de disco para girar automáticamente PokéStops y lanzar Poké Balls en Pokémon Go sin siquiera tener que presionar el botón del dispositivo. Eventualmente, también habrá una forma de usar tus datos de sueño en Pokémon Go.

"Pulsa el botón al irte a dormir (suena Pika pika) y vuelve a hacerlo al levantarte por la mañana, y registra los datos del sueño. Puedes ir desbloqueando nuevos tonos de alarma", se lee en su descripción.

Pokémon Go Plus+ sigue al Pokémon Go Plus original, que surgió en 2016, y a la Poke Ball Plus. Estará disponible el 14 de julio y tendrá un precio de 55 dólares, casi lo mismo que un nuevo juego principal de Pokémon en Switch.

Cuando lo vincules a Pokémon Go, podrás encontrar una versión adorable de Snorlax con un gorro de dormir cuando salgas a cazar Pokémon.