Policía Cibernética incrementa vigilancia ante inicio del Hot Sale

Ante el incremento de las compras que se realizan a través de las diversas plataformas electrónicas y tiendas virtuales en el llamado Hot Sale, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México mantendrá una supervisión constante en la red pública de Internet y emitió recomendaciones para que la ciudadanía no sea víctima de engaños o fraudes.

Del 22 de mayo al 1 de junio se llevará a cabo el evento en línea denominado "Hot Sale", en el cual muchas empresas, marcas de prestigio y tiendas virtuales promocionan ropa, calzado, electrónica, muebles, viajes y servicios financieros, además de colocar ofertas y descuentos para quienes adquieran productos o servicios en línea, con costos muy accesibles a los compradores.

En este periodo de aislamiento social por el COVID-19, se espera que las compras en línea se incrementen, pero también los sitios que pretenden aprovechar estos días para intentar sorprender a las personas que compren a través de la web.

Por ello, la Policía Cibernética de la Ciudad de México, exhortó a la ciudadanía a realizar compras seguras y recomendó a los usuarios revisar precios y no dejarse llevar por la palabra "oferta" o "meses sin intereses" y verifiquen el sitio web en el que se promocionan los artículos; pues durante este periodo de aislamiento preventivo aumentaron 30 por ciento las denuncias por intento de fraude.

Los usuarios de la red pública pueden estar expuestos a ser víctimas de personas maliciosas que podrían aprovechar estas ventas en línea para cometer delitos cibernéticos como el spoofing, pishing y suplantación de identidad, con los cuales se engaña al usuario con el objetivo de obtener información personal que es utilizada para cometer fraudes o extorsiones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana invitó a la ciudadanía a hacer un consumo consciente y responsable en Internet y cuidar los datos que se ingresan al realizar las compras, por lo que recomendó verificar que la participación de la empresa o marca esté debidamente registrada en la página oficial de "HOT SALE" y asegurarse que el sitio web o canal de contacto pertenezcan a las empresas, comercios o marcas que realizan la oferta.

Sugirió que el dispositivo a través del cual se efectuará la compra cuente con un antivirus actualizado para poder detectar cualquier alerta de sitio no seguro; además de activar y desactivar las tarjetas físicas desde las aplicaciones que proporcionan los bancos, conforme lo requieran sus necesidades técnicas.

La dependencia aconsejó que, en la medida de lo posible, el usuario habilite tarjetas digitales para compras en comercios de una sola ocasión, no usar redes públicas de Internet para realizar las compras y no ingresar a través de enlaces recibidos por correos electrónicos, debido a que algunos de ellos no son seguros.

También recomendó verificar que no esté activado el autoguardado de las contraseñas, datos personales y financieros en las cookies o historial de navegación de los dispositivos electrónicos, computadoras, tabletas electrónicas o equipos telefónicos, para evitar cualquier vulnerabilidad en sus cuentas e información personal.

"Si la compra se realizará en sitios de mercadeo, se recomienda consultar el producto con varios vendedores, además de tomar en cuenta calificaciones o comentarios que autentifican al ofertante; además el usuario debe consultar términos y condiciones de los sitios de mercadeo, así como las medidas de seguridad que se ofrecen en las plataformas de compra-venta; y es importante que el comprador guarde los comprobantes o capturas de pantalla de sus compras, para cualquier aclaración en un futuro".

Por ello, la Policía Cibernética llamó a la ciudadanía atender estas recomendaciones para el cuidado de sus datos personales, a fin de realizar compras seguras en línea y evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes y, en caso de detectar o identificar algún sitio irregular o anuncio sospechoso, denunciar al teléfono 5242 5100 extensión 5086, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y en redes sociales con el hashtag *#CibernéticaGCDMX*, en las cuentas @UCS_GCDMX y @SSC_CDMX.