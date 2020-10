Por pandemia venta de apps registran cifras récord

Debido a las medidas de distanciamiento social por la pandemia de Covid-19, muchas personas han recurrido a sus dispositivos móviles para realizar tareas que antes hacían en espacios físicos, como trabajar, estudiar y socializar. Además, han sido una de las mejores opciones de entretenimiento. Razones por las cuales, entre otros elementos, se ha registrado una cifra récord de venta de apps en los últimos meses.

Según un nuevo informe de App Annie, firma de análisis de datos del mercado de aplicaciones móviles, durante el tercer trimestre del año se descargaron 33 mil millones de nuevas aplicaciones en todo el mundo y los usuarios gastaron 28 mil millones de dólares en apps, un 20% más año tras año.

En consecuencia, señala el informe, en los meses de julio, agosto y septiembre las personas también pasaron más de 180 mil millones de horas usando aplicaciones, un aumento del 25% en comparación con 2019.

La firma de análisis ya había señalado en los primeros meses de 2020 que la pandemia tendría un impacto duradero en el comportamiento móvil de los consumidores. Las cifras actuales confirman la predicción. De hecho, estiman que el mercado avanzó al menos dos años en considerando el ritmo que se llevaba.

A detalle

El estudio expone que las descargas de Google Play crecieron un 10% año tras año. Mientras que iOS representó casi 9 mil millones de descargas, un 20% más que el año pasado.

Las aplicaciones que no son de juegos en Google Play fueron el 55% de esas descargas, mientras que en iOS la cifra fue de 70%, un poco más alta.

Los principales mercados para descargas incluyeron India, Brasil y México en Google Play, mientras que en iOS, los dos principales continuaron siendo Estados Unidos y China.

El estudio también reveló cómo la nueva normalidad" en el país impulsó la descarga de ciertas apps. Así, a medida que los estudiantes en México se incorporaron a las clases a distancia, las descargas de aplicaciones de educación crecieron un 25% y las aplicaciones de bibliotecas y presentaciones crecieron un 270%.

Por otra parte, a medida que los consumidores estadounidenses recurrieron al aire libre para encontrar actividades en medio de cierres de empresas, las aplicaciones en las categorías de Viajes, Navegación y Clima experimentaron un fuerte crecimiento del 50%, 25% y 15%, respectivamente.

En todo el mundo los Juegos, Herramientas y Entretenimiento impulsaron las descargas de Google Play. Y en iOS Games, Photo and Video and Entertainment siguieron siendo las principales categorías durante cinco trimestres consecutivos.

Gastos

App Annie también destaca que en iOS, el gasto creció un 20% este año hasta alcanzar los 18 mil millones de dólares. Mientras que Google Play experimentó un aumento del 35% y llegó a los 10 mil millones. Las aplicaciones que no son de juegos representaron el 35% de ese gasto en iOS y el 20% en Google Play, en gran parte gracias a las suscripciones. Los principales mercados en donde los consumidores compraron apps fueron Estado Unidos y Japón en ambas tiendas de aplicaciones, con la incorporación de Corea del Sur para Google Play.

"El aumento del gasto de los consumidores en aplicaciones también podría verse vinculado a la pandemia. Por ejemplo, Juegos, Social y Entretenimiento fueron las categorías más grandes por gasto de los consumidores en Google Play. Y dentro de la categoría de Entretenimiento, el gasto fue impulsado por las aplicaciones de transmisión, incluidas Disney +, Twitch, Globo Play y HBO Max, aplicaciones que pueden haberse beneficiado de que más consumidores se queden en casa para entretenimiento".

Las apps ganadoras

De acuerdo con el estudio, TikTok se convirtió en la aplicación número dos por gasto de los consumidores fuera de los juegos, gracias a los aumentos en las propinas virtuales para los streamers. Sin embargo, el mayor crecimiento trimestral en el gasto, fuera de los juegos, fue impulsado por la aplicación de cómics piccoma, YouTube, Tinder y AbemaTV. Disney + también saltó un lugar para alcanzar el número cuatro del mundo.

Sin embargo, en términos de usuarios activos mensuales, Facebook aún dominó las listas de éxitos, ocupando las posición uno, seguida de otras apps que pertenecen a la empresa: WhatsApp, Messenger e Instagram. Las siguientes aplicaciones más utilizadas fueron Amazon, Twitter, Netflix, Spotify, TikTok y Telegram.

Los juegos fueron una de las categorías más importantes, Los usuarios gastaron más de 20 mil millones en juegos en el tercer trimestre, un récord. A