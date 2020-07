¿Por qué es bueno comer cacahuates diariamente?

Los cacahuates son un alimento rico en nutrientes, aunque su consumo excesivo se vincula con altas cantidades de calorías, es importante que se conozcan los beneficios que aportan cuando se comen moderadamente y en la cantidad recomendable.

El cacahuate suele consumirse como botana, en salsas, dulces mexicanos, platillos o simplemente se le relaciona con los frutos secos; sin embargo, según información del sitio en inglés Healthline, este alimento debe asociarse con otras leguminosas como los frijoles o las lentejas debido a su composición.

De acuerdo con la base de datos Nutrition Data, 100 gramos de cacahuates contienen 25.8 gramos de proteína, 16 gramos de carbohidratos, 8.5 gramos de azúcar, grasas saludables, vitaminas del complejo B, vitamina E, minerales como el potasio, fósforo, magnesio, calcio, sodio, hierro y zinc, los cuales son esenciales para el organismo y convierten este alimento en una buena fuente de nutrientes.

En cuanto a las grasas que contiene este alimento, son en su mayoría monoinsaturadas y poliinsaturadas, las cuales son identificadas por la Asociación Americana del Corazón (conocida por sus siglas en inglés AHA) como grasas que ayudan a reducir los niveles de colesterol, teniendo como resultado una protección extra para el organismo frente al riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Por otro lado, un artículo del sitio Medical News Today, señala que los cacahuates sí contienen grasas saturadas aunque en menor cantidad, sin embargo, es importante recordar que este tipo de grasas si pueden ser un riesgo para la salud al consumirse en cantidades excesivas.

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida encontró que los cacahuates son un alimento nutritivo siempre y cuando se consuma crudo, es decir, sin aditivos como aceites, sales o azúcares debido a que la composición química de esta leguminosa puede cambiar y verse afectada al prepararse con otros ingredientes.

Healthline también explica la importancia de la piel de los cacahuates, ya que esta parte de la leguminosa es considerada como una buena fuente de antioxidantes y fibra dietética, los cuales son capaces de aminorar el riesgo de aparición de tumores cancerígenos y cálculos biliares.

Por otra parte, un análisis publicado por "The Journal Nutrition" señala que el consumo frecuente de cacahuates puede ayudar a controlar el peso corporal debido a que aporta energía, y estas se suelen gastar al día. Asimismo, este alimento podría ayudarte a mantener el peso porque es un alimento que da la sensación de saciedad, lo cual evita comer de más. Por ello es recomendable comer al día solamente un puño como snack.

Aunque los beneficios de comer un puño de cacahuates son muchos, es importante saber que algunas personas pueden presentar efectos negativos al comerlos, esto es posible porque esta leguminosa puede afectarse de un hongo y producir aflatoxinas. De acuerdo con un estudio respaldado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Francia, dichas sustancias pueden desarrollar problemas hepáticos y hasta cáncer de hígado.

Además, los cacahuates son considerados como uno de los alimentos alérgenos más comunes, el Centro Médico de Durham advierte que las consecuencias de consumir este alimento podrían ser mortales para algunas personas que son alérgicas a los cacahuates.

La cantidad diaria recomendada es un puño y de forma natural, si se pueden comer con la cáscara, aportarán fibra, si no, se puede retirar y de cualquier manera obtener los nutrientes antes mencionados. No hay que exceder las cantidades ni comprar el producto procesado y envasado.