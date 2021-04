¿Por que Hotmail es tendencia?

Los correos electrónicos son una de las herramientas de comunicación más comunes en la era digital. Sin embargo, actualmente muchos prefieren usar sus redes sociales y otras plataformas de mensajería para comunicarse. Quienes prefieren esta última opción probablemente no les haya tocado la posibilidad de abrir una cuenta de Hotmail, precisamente, por eso es que hoy el servicio de email de Microsoft es tendencia.

A través de Twitter se viralizó un meme en el que se mencionaba que las personas que todavía tienen una cuenta con Hotmail deben ser vacunados, contra el Covid-19, debido a su "edad avanzada". Lo que inició como una broma despertó la nostalgia de muchos usuarios que no dudaron en compartir la imagen convirtiéndola en tendencia acompañada de más memes.

Antes de ir a los memes, en caso de que no lo sepas, te compartimos que hoy Hotmail forma parte de Outlook, el servicio gratuito de correo electrónico basado en la web de Microsoft. De acuerdo con información de la consultora comScore, en 2012 Hotmail era el servicio de correo electrónico más grande del mundo con 324 millones de miembros, seguido de Gmail y Yahoo! Mail, respectivamente.

Una de las razones de su éxito es que, fundada por Sabeer Bhatia y Jack Smith, HoTMaiL, fue uno de los primeros servicios de correo electrónico y también uno de los primeros gratuitos. Lanzado en 1996, su nombre se debe a que integra las letras HTML, el lenguaje utilizado para crear páginas web, por eso originalmente es que se utilizaban mayúsculas y minúsculas.

Hotmail fue vendido a Microsoft en 1997 quien lo unió a sus servicios MSN rebautizándolo como MSN Hotmail y ganó aún más popularidad y se convirtió en el servicio de webmail más grande del mundo con más de 30 millones de miembros activos para febrero de 1999.

Unos años después Microsoft planeaba eliminar Hotmail y sustituirlo por un nuevo sistema de correo llamado Windows Live Mail, pero los desarrolladores no lo hicieron porque los usuarios de prueba les mencionaron que estaban confundidos con el cambio de nombre y prefirieron el ya conocido.

Posteriormente, en 2013, Microsoft anunció que iniciaría la migración de cuentas Hotmail a la nueva plataforma de correo Outlook, desde ese entonces esa es la interfaz que ven. Antes de ello, durante un período de transición entre julio de 2012 y febrero de 2013, la compañía ofreció a todos los usuarios la posibilidad de migrar sus direcciones @hotmail a @outlook.com, pero hubo quienes decidieron quedarse con sus cuentas.

Los memes de la nostalgia

Ahora que ya conoces un poco más de este servicio de correo entiendes porque es que se comenzó a bromear con la idea de que, quienes aún tienen su cuenta Hotmail, deben recibir la vacuna. Y, como era de esperarse, los memes son la mejor manera de expresar esa idea.

Hice tendencia a Hotmail, págame Microsoft. pic.twitter.com/o9G2yPWpY8 — gustavo (@biciclotimia) April 7, 2021

Y?? Me gusta mi correo de HOTmail pic.twitter.com/5u0mDRuKvS — BECO (@RebecaChavesMor) April 7, 2021

Los que tienen correo Hotmail, llegando a vacunarse. pic.twitter.com/REI0jfLLpd — Nomas dime Eligio. (@Krustazio1) April 7, 2021

Yo mismo entrando ahora a mi coreo de Hotmail.#Hotmail pic.twitter.com/ZDs4EqIoum — Luis René Valdés M. (@luisrenevaldes) April 7, 2021