¿Por qué los adultos mayores comparten más noticias falsas?

El internet puede ser una gran herramienta para mantenerse informado y resolver cualquier duda. Sin embargo, el ciberespacio también está lleno de información errónea e imprecisa y, desafortunadamente las personas de mayor edad son las que, estadísticamente, más propagan datos falsos y hay una explicación para ello.

Se calcula que en las redes sociales los adultos mayores comparten noticias falsas y enlaces dudosos hasta siete veces más que sus contrapartes más jóvenes.

Para entender la razón de este fenómeno el MIT Technology Review publicó un análisis realizado por Nadia Brashier, becaria postdoctoral en el departamento de psicología de la Universidad de Harvard, quien se propuso encontrar explicaciones de por qué los adultos mayores comparten tanta información errónea en línea.

Normalmente pensamos que, conforme se ganan más años, los humanos somos menos capaces de tomar decisiones informadas. Otra razón que se da comúnmente es la soledad, pues los usuarios mayores comparten información con la intención de establecer conexiones con otras personas.

Aunque los argumentos anteriores parecen tener sentido, el análisis de Brashier va más allá, y señala que si bien es cierto que el recuerdo puede disminuir con la edad, nuestra capacidad para procesar y comprender la información sigue siendo la misma a medida que envejecemos, y el conocimiento general mejora. Además, "los adultos mayores no son el grupo de edad más solitario, y los científicos actualmente no tienen evidencia de que las personas solitarias compartan más historias falsas", dijo.

En su trabajo Brashier expone que no existe una clave única para explicar por qué los adultos mayores comparten tanta información errónea en línea, por lo que su análisis sugiere que podrían ser necesarios diferentes enfoques para entender el fenómeno.

Asimismo, la especialista destacó que no necesariamente los adultos mayores son peores al saber si algo es cierto o no. De hecho, en un estudio que cita Brashier, los adultos mayores fueron mejores para evaluar la veracidad de los titulares en una encuesta.

"Si las plataformas quieren enfocarse de manera más efectiva en la manera en que los adultos mayores difunden la información errónea, tendrán que observar más de cerca las relaciones interpersonales y la alfabetización digital. Añadió que, los usuarios mayores tienden a confiar en las personas que conocen más, por lo que si la información les llega de un conocido, es probable que la crean", dijo Brashier.

Es por ello importante acercarse a los adultos mayores y apoyarlos para que entiendan mejor cómo utilizar la tecnología y adquieran habilidades digitales que les ayudan a disminuir las posibilidades de ser víctimas de un frade en internet.