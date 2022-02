¿Por qué no se debe dejar cargando el celular en la cama?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- En esta era llena de tecnología muchas son las personas que prácticamente no sueltan el celular a diario. Incluso, por practicidad, llegan a tener un enchufe a lado de su cama y por lo tanto lo dejan cargando sobre esta. Pero, lamentablemente, te informamos que esta es una peligrosa idea.

En Techbit de EL UNIVERSAL te compartimos la razón.

Aunque las baterías de litio de los smartphones reducen de manera importante la temperatura, las colchas y cubrecamas son fuentes de calor y, si dejas tu dispositivo conectado a la corriente sobre tu cama, como el celular recibe energía, llega a calentarse y subirá la temperatura al doble.

Esto ocasionará que la batería reduzca su vida y se estropee. Además, si el cable no está en las mejores condiciones puede producir chispas.

En el peor de los casos, ponerlo a cargar sobre la cama provocará un grave accidente, ya que las sábanas, cobijas y el mismo colchón son productos que se incendian rápidamente. Por esta razón no debes llevar a cabo esta acción. Y mucho menos, cubras tu dispositivo con las cobijas, la almohada o sábanas mientras está conectado.

Este consejo también aplica en caso de enchufar el celular sobre el sillón, ya que también es un mueble que se puede incendiar con facilidad.

Errores comunes al cargar un celular

Otros errores que tampoco debes cometer durante la carga de tu smartphone son:

Algunos usuarios acostumbran a bañarse con agua tibia o caliente mientras dejan reproduciendo un video o música cerca de la ducha, pero el vapor del agua se meterá en el dispositivo, arruinando poco a poco las partes internas. Eso incluso si el equipo es contra agua.

Android también sostiene que no es adecuado dejar nuestro smartphone enchufado durante varias horas, ya que, si está completamente cargado y sigue recibiendo energía, la batería se puede estropear.

Tampoco cargues tu celular antes que la batería llegue al 10%, si aún tiene energía y lo recargas varias veces, podrías gastar la batería y acortar su vida útil.

Como acaba de notar, son muchos los factores que afectan la durabilidad de tu dispositivo y, más importante, las prácticas que ponen en riesgo tu vida y la de tu familia, así que trata de no llevar a cabo estas acciones.

¿Cómo puedo cargar mi celular correctamente?

Lo recomendable es utilizar para tu smartphone un cargador de calidad, no utilices los que provienen de orígenes desconocidos ya que estos no están aprobados y regulados. Asimismo, pon a cargarlo en una superficie plana, siempre procurando un lugar seguro, alejado de objetos inflamables.

Y, no lo mantengas enchufado una vez que se ha alcanzado el máximo nivel de carga, de lo contrario, la temperatura de la batería y el transformador de corriente aumentarán y es cuando se incrementa el riesgo para los componentes internos.

Otro consejo, para no dormir junto al celular durante la noche y hacer que dure más tiempo la batería, además de evitar los riesgos relacionados, es dejarlo en otra habitación. Muchos usuarios utilizan su dispositivo como despertador, y el cambio podría ser una ventaja pues al escuchar la alarma por las mañanas tendrás que despertar e ir al otro cuarto para apagarla, por lo que podría ser un buen método para levantarse a tiempo.