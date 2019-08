¿Por qué pican los mosquitos? ¿Qué los atrae?

No es broma, el mosquito es uno de los principales depredadores del humano, contribuye a más de 725 mil muertes al año. Pero ¿por qué nos pican los mosquitos? Aún se corre el rumor de que estos insectos se guían por la sangre dulce de sus presas pero la ciencia tiene otras respuestas.

De acuerdo con una investigación que público el científico Timothy Winegard, hay una serie de características que vuelven a algunas personas más propensas a sufrir picaduras de mosquito. La investigación fue difundida por Science Insider en un video.

¿Qué olor los atrae? Una buena opción para no ser víctima de los mosquitos es el mal olor corporal, debido a que, apunta Science Insider, el nivel de bacterias en la piel aumenta y te vuelve menos atractivo para estos insectos. Pasa lo contrario con los desodorantes y perfumes que te convierten en un manjar para ellos

¿Tu sangre importa? Los resultados de Winegard determinan que los mosquitos no seleccionan a sus presas por su color de piel sino que es más común que piquen a personas que tiene tipo de sangre O. También, indica que los mosquitos prefieren a quienes tienen niveles más altos de ácido láctico en la piel

¿Cerveza para combatirlos? De acuerdo con la información publicada, la cerveza es un mal aliado para alejar a estos insectos. Debido a que las personas que ingieren mucho alcohol suele elevarse la temperatura de su cuerpo, lo cual incrementa el etanol en el sudor, un compuesto que también los atrae.