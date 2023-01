¿Por qué un influencer no debe dar consejos de nutrición?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, la influencer Paulina Galindo mejor conocida como Pautips, fue criticada en redes sociales por un video que subió a su cuenta de YouTube en el que aseguró que los trastornos alimenticios están relacionados con Satanás.

Es importante mencionar que la joven de 28 años es cristiana y en el video que subió a su cuenta "opinión cristiana del desorden alimenticio" contó cómo ella sufrió de bulimia, pero sanó por su fe y con ayuda profesional.

"La bulimia, para mí, es un engaño de satanás en el cual pensamos que por medio del vómito y de los laxantes nos libramos de la culpa, nos libramos de pensamientos, de emociones y de rencores".

En entrevista, la nutrióloga clínica y educadora en diabetes, Michelle Ilagorre comentó que independientemente de las creencias de los influencers es peligroso que éstos den mensajes de nutrición a sus seguidores.

"Un influencer puede ocasionar más daños que beneficios cuando brinda algún consejo nutricional porque no todas las personas tienen los mismos requerimientos, por lo que incluso pueden llegar a causar deficiencias o problemas metabólicos a sus seguidores".



¿Qué es un trastorno de conducta alimentaria?

Este tipo de trastornos comportan una alteración en la alimentación. Las personas pueden padecer anorexia o bulimia nerviosa, trastorno por atracón, pica, entre otros, que no son los únicos pero sí los más comunes.

Los desórdenes mencionados afectan principalmente a los adolescentes y mujeres jóvenes e influyen factores biológicos, psicológicos, socioculturales como estereotipos de belleza del cuerpo estético que muchas veces se ve en redes sociales, por ejemplo, en personas que tienen el vientre plano o cuerpos torneados.

¿Por qué es importante acudir con un especialista?

- Porque, por lo general, quienes padecen algún desorden alimenticio también son vulnerables a sufrir problemas de autoestima y es necesario que se trabaje en conjunto con un psicólogo para tener mejores resultados no solo física sino también mentalmente.

Un especialista en nutrición ayudará a eliminar malos hábitos y si la persona está buscando lograr modificaciones en su cuerpo, es muy importante que se haga de manera controlada mediante un proceso saludable acorde a sus necesidades.

¿Estás de acuerdo en que los influencers den consejos de nutrición?

-No, muchas veces los artistas o influencers no son conscientes de que cada persona necesita una alimentación específica para su peso, talla, objetivos, entre otras cosas y a veces simplemente buscan patrocinios y vender sus propios productos, lo cual, se convierte en una práctica que pone en peligro la salud de sus seguidores.

Además, la información que comparten, como en el caso de Pautips, está basada en su experiencia y no tienen una base científica que a los especialistas nos ha costado aprender.

Considero que es válido que hablen de lo que han vivido, pero recomiendo lo hagan dando información con basen en estudios que estén publicados en fuentes confiables puesto que es un tema delicado hablar de nutrición o de salud.

Los especialistas realizamos, en algunas ocasiones, pruebas de laboratorio para tener un diagnóstico preciso y con base en ello crear una dieta especializada para el paciente.

¿Cuál es tu recomendación para que las personas tengan una alimentación saludable?

-Principalmente, que se trate de manera profesional para que se adapte a las necesidades y requerimientos de cada persona.

Pero un paciente al que se le pueda considerar saludable, es decir, que tenga un peso normal o ideal para su talla y de manera muy generalizada recomiendo que incluya todos los grupos de alimentos en su dieta. La alimentación debe ser variada y equilibrada.

Me refiero a que en un platillo estén presentes alimentos de origen animal de bajo contenido graso y es importante que cocinen con aceites vegetales. También debe haber algún cereal como arroz o pasta. Hablando de otro grupo importante encontramos a los lácteos que incluye al yogurt y de preferencia que sea natural.

Otra recomendación es que en un día incluyan cinco porciones de frutas y verduras, por ejemplo, puedes comer 3 verduras y 2 frutas o 3 frutas y 2 verduras, pero recalco que es una recomendación muy generalizada, lo ideal es buscar a un especialista.