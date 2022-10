Prepara gomitas de vitamina C para fortalecer las defensas

A-AA+

Comenzó el otoño y con él la temporada de frío. Ya sea que lo ames o no, seguro has notado que este cambio de temperatura aumenta la presencia de enfermedades respiratorias. Para que disfrutes de los últimos meses del año con defensas fuertes vamos a enseñarte cómo hacer gomitas con vitamina C.

Si bien lo mejor es seguir una dieta que nos ofrezca todos los nutrientes y calorías que necesitamos para nuestro día a día, no está de más ayudar a nuestro organismo con el consumo de algunos suplementos que nos otorguen beneficios, como una dosis mayor de vitaminas.

Y no es necesario comprar suplementos que pueden no ofrecer lo prometido, en casa podemos prepararlos con ingredientes naturales y en una presentación que amarán grandes y chicos.

¿Para qué sirve la Vitamina C?

Para que entiendas la importancia de la Vitamina C y la razón por la cual es buena idea que la consumas en mayor cantidad en esta temporada vamos primero a hablarte de los beneficios de este elemento en nuestra salud.

De acuerdo con Mayo Clinic, la Vitamina C o ácido ascórbico, es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. De hecho, es vital para el proceso de curación del cuerpo.

La vitamina C trabaja como un antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres, es decir las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos o se expone al humo del tabaco y la radiación del sol, rayos X u otras fuentes, y que pueden ocasionar enfermedades cardíacas, cáncer y otros padecimientos.

Asimismo, la vitamina C también ayuda al cuerpo a absorber y almacenar el hierro.

El problema es que el cuerpo no produce vitamina C, necesita obtenerla a través de los alimentos principalmente de frutas cítricas, papas, tomates, pimientos, col, brócoli, espinacas, kiwi, mango y papaya.

¿Qué pasa si no consumo suficiente Vitamina C?

La cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas.

Los especialistas en salud de Mayo Clinic explican que la mayoría de las personas que presentan deficiencia de vitamina C tienen problemas como:

Más incidencia de resfriados con mayor duración e intensidad.

Enfermedades oculares como cataratas pues no se previene la degeneración macular asociada a la edad.

Anemia y disminución de la capacidad para combatir infecciones y cicatrizar las heridas.

Cabello seco con puntas abiertas.

Piel áspera y reseca.

Mayor tendencia a la formación de hematomas y sangrados nasales.

Posible aumento de peso debido al metabolismo lento.

Dolor e inflamación de las articulaciones.

Ciertas afecciones gastrointestinales o tipos de cáncer como de mama, de colon y de pulmón.

En los casos más graves, se puede presentar la enfermedad llamada escorbuto.

Receta de gomitas con Vitamina C

Aprovecha todos los beneficios de la Vitamina C con esta receta.

Ingredientes:

1/2 taza de agua

1/4 de taza de jarabe de maíz

2 sobres de grenetina

1 paquete de gelatina (elige el sabor que más te guste, puedes variar para hacer gomitas de diversos colores)

1 taza de jugo de naranja (si lo prefieres puedes utilizar otras frutas como piña, kiwi o mandarina)

Jugo de medio limón

Procedimientos:

Colocar el agua y el jarabe en una olla mediana y mezclar.

Añadir la gelatina y los sobres de grenetina. Mezclar hasta eliminar todos los grumos.

Llevar a fuego medio hasta que los ingredientes se disuelvan por completo.

Una vez que esté hirviendo, añadir el jugo de los cítricos.

Integrar todos los ingredientes y dejar enfriar.

Colocar en moldes de silicona y dejar por al menos tres horas. Si las quieres para niños busca moldes de figuras atractivas, como osos.

Desmoldar y guardar en un frasco de vidrio.

También puedes comprar polvo de vitamina C de alta dosis o Ácido ascórbico y agregar 1 cucharadita.

Contraindicaciones de la Vitamina C

Seguro ya estás planeando hacer tus gomitas con Vitamina C pero antes de prepararlas toma en cuenta que en grandes cantidades este nutriente tiene efectos negativos.

Mayo Clinic señala que algunas personas tienen sensibilidad a la Vitamina C, cuando se consume en exceso presentan problemas como náuseas, vómitos, diarrea, acidez estomacal, cólicos, dolor de cabeza y enrojecimiento de la piel.

Por ello la recomendación es no superar los 2000 miligramos de productos con Vitamina C por día y, antes de realizarte algún análisis clínico, informa a tu médico sobre el suplemento que estás consumiendo.

Y no te olvides de consultar con tu médico para estar seguro de que puedes preparar y comer las gomitas sin problemas.