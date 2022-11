Primera lluvia de estrellas de noviembre será la noche de este sábado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Piensa muy bien tu deseo porque en noviembre no habrá una, sino dos lluvias de estrellas que podrás observar, siempre y cuando, el cielo se encuentre despejado y libre de nubes. Y estos eventos son solo el comienzo de la serie de sucesos astronómicos que tendrán lugar a lo largo de este mes.

En noviembre también ocurrirá un eclipse total de luna aunque, lamentablemente, este solo podrá ser observado desde algunos puntos específicos de la Tierra, desde el este de Rusia, Japón, Australia, el Océano Pacífico y partes del oeste y centro de América del Norte. Durante este fenómeno nuestro satélite natural se ocultará por completo a la sombra de la Tierra, lo que provocará que en un primer momento se oscurezca y después se torne de un color rojo.

En México también habrá hermosos espectáculos en el firmamento. A continuación te contaremos los detalles acerca de las dos lluvias de estrellas y los otros eventos astronómicos que pasarán a lo largo del mes de noviembre.

Lluvia de estrellas en noviembre de 2022

La primera lluvia de estrellas tendrá lugar durante la noche de hoy sábado, 5 de noviembre. En este evento verás las Táuridas, un fenómeno particular porque en lugar de proceder de fragmentos dejados por algún cometa o asteroide, provienen de dos ráfagas distintas. Por un lado, del asteroide 2004 TG10, y, por otro, de los escombros del cometa 2P Encke, de acuerdo con spacereference.org.

Pero, a pesar de provenir de dos ráfagas distintas, solamente podremos ver entre 5 y 10 meteoros por hora en su pico máximo.

Mientras tanto, la otra lluvia de estrellas sucederá en la noche del 17 al 18 de noviembre, y es denominada como Leónidas, en la que vamos a poder observar hasta 15 meteoros por hora durante el pico.

Para este caso, los restos cósmicos provienen del cometa Tempel – Tuttle y se podrán apreciar a partir de la medianoche.

Más eventos astronómicos en noviembre de 2022

La primera luna llena de noviembre tendrá lugar en la noche del martes 8, y el nombre de esta luna procede de una tradición de los nativos americanos.

La Luna de Castor es nombrada de esta manera porque en la antigüedad, durante esta época, era necesario poner trampas para estos animales, antes de que el agua de los pantanos y ríos se congelaran.

En seguida te dejamos el calendario de las fases lunares durante noviembre, así que anota las fechas:

- Luna llena: 8 de noviembre.

- Cuarto menguante: 16 de noviembre.

- Luna nueva: 23 de noviembre.

- Cuarto creciente: 30 de noviembre.

Otro evento astronómico ocurrirá el 9 de noviembre, y es que el planeta Urano se encontrará en la posición más cercana a la Tierra, y tendrá su cara iluminada por el Sol, así que será la mejor noche para poder observarlo. No esperes ver una gran imagen del planeta azul, ya que con los telescopios convencionales solamente verás un punto colorido en el cielo, pero vale la pena aprovechar esta oportunidad.