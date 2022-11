¿Problemas en tu pago de Netflix? Cuidado, podría ser una estafa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Existen diferentes técnicas que los estafadores utilizan para hacerse pasar por bancos e incluso suplantar la identidad de diferentes servicios con el fin de extraer información personal del usuario y hacer mal uso de ella. Y recientemente varias personas han reportado a la plataforma de streaming Netflix, acerca de correos electrónicos o mensajes de texto donde se les solicita corroborar el método de pago por supuestas fallas en el cobro.

Si llegas a recibir esta alerta ten mucho cuidado pues se trata de una nueva estafa.

Los mensajes falsos enviados a los usuarios suelen remitir a una página internet donde posteriormente se les solicita un número de teléfono, la contraseña de la cuenta e información de la tarjeta a la cual se cobra la mensualidad del servicio.

Las víctimas que confían en la veracidad del mensaje terminan perdiendo su cuenta y su dinero.

---¿Qué hacer si recibo un mensaje sospechoso de parte de Netflix?

En caso de que hayas recibido un correo o un SMS donde se te solicite corroborar tus contraseñas y tu información de pago, no proporciones ningún dato, ya que ante el aumento de fraudes, Netflix ha aclarado que ellos no suelen solicitar ningún tipo de información personal por medio de mensajería.

Igualmente, la plataforma advierte que bajo ninguna circunstancia solicita pagos por medio de otro proveedor o de un sitio web externo.

Como respuesta a las denuncias de fraudes, Netflix recomienda a todos sus usuarios tener cuidado y procurar no dirigirse a enlaces web donde se pida el llenado de formularios con información personal.

---¿Qué hacer si proporcioné información personal en un vínculo externo a Netflix?

Si por error entraste a algún enlace enviado supuestamente por Netflix por problemas en tu pago, no hagas clic o abras algún documento adjunto en la página y notifica inmediatamente a la plataforma por medio de su correo electrónico de ayuda: pishing@netflix.com

El mensaje que envíes al correo electrónico de soporte debe contener el reenvío del mensaje sospechoso. Pero, inmediatamente después de haberte puesto en contacto, procura eliminar el email de fraude.

En caso de que hayas proporcionado alguna información en los enlaces externos, inmediatamente corrobora que aún tienes acceso a tu cuenta de Netflix, y de ser así, cambia la contraseña y cierra la sesión en todos los dispositivos.

Igualmente debes comunicarte con la institución financiera por medio de la cual sueles efectuar tus pagos de Netflix, ya que los datos de tus tarjetas podrían haber sido extraídos por los estafadores.

Además, para mantener protegida tu cuenta, Netflix recomienda usar una contraseña segura y no utilizarla para otros fines; cerrar periódicamente tu sesión en dispositivos sin usar; agregar un número para la recuperación de tus contraseñas; y tener en tu computadora un sistema de seguridad digital.

Recuerda que ante cualquier sospecha debes revisar el remitente del mensaje, estar alerta a los sitios web falsos y denunciar cualquier actividad que detectes como fraudulenta.

Enviar mensajes por parte de Netflix solicitando información personal por supuestos problemas en el pago, forma parte de una categoría de fraude denominada "pishing" o "smishing". Así que ya lo sabes, mantente seguro, alerta y no caigas en esta estafa.