¿Puedo ir al oftalmólogo durante la pandemia?

La oftalmología como parte del sistema médico, también ha extremado las medidas de protección dentro del consultorio, ante el brote pandémico de SARS-CoV-2, por lo que la doctora Lidia Suárez Reynoso explicó la nueva manera en que ejerce el gremio oftalmólogo.

La especialista en oftalmología pediátrica precisó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que la transmisión de la enfermedad Covid-19 en el consultorio se produce por las secreciones conjuntivas, a través de la secreción de las lágrimas, las cuales tienen comunicación directa con la nariz, hacia la vía lagrimal.

La oftalmología ha implementado el uso de mayores barreras protectoras individuales, ante el peligro que representa el coronavirus, como es el caso de la adaptación "antisalpicaderas", lo que ayuda a intensificar la protección mediante "el refuerzo de una mica transparente, que colocamos en los oculares, porque muchas veces, por el simple reflejo de la luz, al entrar en contacto en los ojos, la personas en observación tienden estornudar", detalló la experta.

La labor de esta área de la medicina, se ha transformado desde que empezó a ejercerse la Jornada de la Sana Distancia con el seguimiento de las recomendaciones tanto de la Academia Americana de Oftalmología como de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, al recibir a pacientes sólo en caso de urgencia.

Suárez Reynoso indicó que los casos que deben ser atendidos, son aquellos que presenten cuerpos extraños en las paredes internas oculares, como pintura vinílica o aceite de cocina, pues puede correrse el peligro de contraer una infección.

Otras de las excepciones son ante la presencia de inflamación en los parpados superiores e inferiores, "provocada por ´celulitis orbitaria´, que produce el exposición potencial de muerte, por lo que los pacientes con este tipo de molestias deben ser valorados inmediatamente", alertó la doctora.

Y en caso de accidentes que provocan diferentes clases de traumatismos, "pasar mucho tiempo en casa produce este tipo de contratiempos; tuve un caso en que un pequeño le mordió la cola a un gato y al felino no le gustó... Los accidentes pasan", mencionó la egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

¿Hay riesgo de contagio dentro del consultorio?

Por otra parte, determinó que existen una variedad de materiales intrusivos dentro del consultorio que tienen contacto directo con el organismo de las personas, entre ellos se encuentran "las gotas para poder anestesiar y dilatar la pupila; tenemos también que colocar isopos para alterar un cuerpo extraño; algunas veces usamos también, las pinzas o la agujas".

Sin embargo, el instrumento más usado es el tonómetro, "que ocupamos en general casi todos los oftalmólogos, el cual tiene contacto directo con el globo ocular, en la córnea y es utilizado para tomar la presión intraocular. De hecho, en este momento, por indicaciones de la Academia Americana de Oftalmología está prohibido utilizarlo (...) Debemos recordar que el primer médico que falleció en Wuhan, fue un oftalmólogo y aparentemente el contagio se dio, precisamente, al tomar la presión intraocular de un paciente", precisó la especialista.

Además, expresó que el uso de lentes de contacto en este momento no está permitido, "porque genera microtraumas a nivel de la córnea, lo que podría hacer al paciente más susceptible para contraer la infección por Covid-19: es importante que no es usen lentes de contactos, ni rígidos, ni blandos". "Y en el caso del cristal de los anteojos, ya se conoce que el virus puede permanecer hasta cuatro horas contenido en el material, de tal modo que el uso de agua y jabón logrará desnaturalizar y desactivar por completo el virus, con eso es suficiente".

La adaptación de la oftalmología a la pandemia

Suárez Reynosa expuso que considera que el Covid-19 marca un antes y después en la práctica médica, por ello, compartió las medidas que toma dentro del consultorio para revisar a sus pacientes:

El paciente tiene que acudir solo o con un familiar, únicamente.

Se hace un cuestionario general de síntomas.

Todo paciente debe entrar con cubrebocas.

El doctor debe utilizar mascarilla N95 y goggles.

Se les toma la temperatura.

Para acceder a consulta, la persona tiene que pasar por un proceso de desinfección completa.

El consultorio se sanitiza después de la revisión de cada paciente.

Sin embargo, exhortó a la población a concientizar en la competencia activa que tiene ante la situación que a travesamos: "Necesitamos que la gente nos ayude a cuidarse por sí misma", reflexionó sobre el hecho de que "este es un virus que llegó para quedarse, que se reactivará a cada año: mientras no haya vacunas no estaremos protegidos".

Por ello, insistió que la sociedad "tiene que ser responsable de su salud, aprender a vivir con el cubrebocas, prender a vivir esta nueva realidad (..) No más agresiones al gremio de la salud, no más violencia para nosotros, bastante tenemos con lo que estamos viviendo", puntualizó.