¿Qué alimentos comer si tengo colesterol alto?

De acuerdo con Medline Plus, el colesterol es una sustancia, parecida a la grasa, que se encuentra en todas las células del cuerpo, la cual es producida por el hígado y se encuentra en algunos alimentos como la carne y determinados productos lácteos.

Según los especialistas de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien; sin embargo, si se tiene demasiada cantidad en la sangre existe el riesgo de padecer una enfermedad arterial coronaria y/o del corazón.

No obstante, una manera natural de reducir el colesterol es mediante la ingesta de determinados alimentos, los cuales, por sus respectivas propiedades, resultan benéficos para controlar y disminuirlo en el cuerpo. En "Menú" de EL UNIVERSAL contamos cuáles son estos alimentos.

1. Pescado

El pescado graso tiene altos niveles de ácidos grasos omega-3 que pueden reducir el colesterol y los triglicéridos, un tipo de grasa que se encuentra en la sangre, así como reducir la presión arterial y el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos. Incluso, en las personas que ya han tenido ataques cardíacos, los ácidos grasos omega-3 pueden reducir el riesgo de muerte súbita.

Debido a los otros beneficios de estos ácidos para el corazón, la American Heart Association (Asociación Americana del Corazón) recomienda comer al menos dos porciones de pescado a la semana. Los pescados azules como sardinas, atún, boquerones, salmón, trucha y caballa son ideales para mantener bajos los niveles de colesterol, señala la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

2. Frutos secos

El consumo de frutos secos, como la nuez, favorecen la disminución del colesterol. Un estudio publicado por la Revista Costarricense de Salud Pública señala que el consumo de estos alimentos esta? asociado con la disminución del colesterol total. Además, los frutos secos tienen propiedades antioxidantes, que tienen un efecto cardioprotector contra enfermedades cardiovasculares.

No obstante, en comparación con el resto de frutos secos, la nuez es el alimento que mostró un mejor resultado respecto a la disminución del colesterol total. Por lo que, los especialistas de la Universidad Nacional Estatal a Distancia de Costa Rica recomiendan aumentar la ingesta de frutos secos, especialmente nueces. Pero no a más de un puño diario.

3. Cereales

Los cereales son otra alternativa para quienes deseen bajar los niveles de colesterol. Especialistas han recomendado llevar una dieta rica en cereales; no obstante, consumir, específicamente, avena podría mostrar mejores resultados.

La avena, indican expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá, tiene las propiedades necesarias para disminuir el colesterol. Pero, no sólo eso, la investigación también demostró que puede disminuir los niveles de triglicéridos, aumentar las defensas y mejorar la digestión.

4. Pepinos y berenjenas

Los pepinos tienen la capacidad de ayudar a la disminución del colesterol, control de la diabetes mellitus tipo 2, funcionan como antioxidante y anticancerígeno. Esto gracias a las vitaminas y minerales que aportan al cuerpo, las cuales impiden la oxidación de grasas y evitan la síntesis de colesterol a nivel hepático, agrega la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Por su parte, la berenjena contiene minerales, tales como hierro, zinc, calcio y potasio. Tiene una composición vitamínica, es muy rica en fibra vegetal y pigmentos. Además, presenta propiedades laxativas y diuréticas; por lo que, facilita la digestión y puede reducir el colesterol en sangre.

5. Legumbres

Las legumbres como las lentejas y el frijol pueden ayudar a reducir el colesterol elevado. Además, son alimentos que mejoran la salud del corazón. En el caso de los frijoles, estos son ricos en vitaminas y minerales, tales como el hierro, zinc y ácido fólico. Sumado a que el consumo de legumbres reduce la concentración de colesterol, señala la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Las lentejas, son ricas en fibra, por lo que también ayudan a mantener estables los niveles de glucosa, favorecen la digestión y son una importante fuente de hierro.

6. Frutas

Una de las principales frutas que ayuda a bajar los niveles de colesterol es la guayaba. Esto se debe a que es rica en pectina, sustancia que ayuda a disminuir el colesterol, que funciona formando una capa gelatinosa en el interior del estómago, evitando que el organismo absorba las grasas malas. Gracias a esta propiedad, la guayaba contribuye a bajar el colesterol total, lipoproteínas de baja densidad y los niveles de triglicéridos.

La fresa es otra de las frutas que pueden ayudar a disminuir el colesterol. Una investigación publicada en "Journal of Nutritional Biochemistry" demostró que el aumento en la ingesta de fresas puede disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos.

Sumado a la guayaba y fresa, otras frutas como la piña, la manzana, la naranja y la papaya, pueden ayudar a bajar los niveles de colesterol altos.