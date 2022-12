Qué celulares dejarán de funcionar este 2022

A-AA+

Llegó el momento de renovar, aunque esto signifique romper el cochinito o gastar parte de los ahorros guardados en el año, pues WhatsApp anunció en días recientes la lista de celulares que dejarán de correr la aplicación el último día de 2022.

Como parte del proceso que todos los dispositivos tienen que experimentar, los días de algunos modelos están contados pues tendrán un software obsoleto. Y no cambiar el celular en esta situación podría representar un grave riesgo para la seguridad y privacidad personal.

WhatsApp, la famosa aplicación de mensajería instantánea, se ha vuelto una herramienta imprescindible para la comunicación de muchas personas en el mundo, y México no es la excepción, tan solo en nuestro país se han registrado cerca de 78 millones de cuentas desde su creación, por lo que en cuanto a las actualizaciones se refiere, siempre habrá un espacio o foro donde esté presente este tema.

Siendo un tópico constante las nuevas funciones integradas, también es común que aparezca la lista de dispositivos que dejarán de ser compatibles con futuras actualizaciones.

Que un dispositivo móvil deje de estar disponible para una aplicación como lo es WhatsApp podría ser un indicativo para dejar de usarlo, ya que, aunque en muchas ocasiones se pueda rescatar desbloqueando y modificando el sistema operativo del teléfono, lo cierto es que será más complicado buscar actualizaciones de otras aplicaciones, así como parches de seguridad, volviéndolo cada vez más lento y vulnerable a ataques informáticos.

Qué celulares Android se quedarán sin WhatsApp a partir del 31 de diciembre

A partir del último día del año se incrementará la vasta lista de dispositivos inteligentes que en su momento recibieron el soporte de la aplicación pero ahora no tendrán asistencia, ni manera de poder actualizar WhatsApp, o al menos no de manera directa en la tienda virtual.

Para esta última ocasión en el año, aquellos celulares Android que tengan la versión del sistema operativo 4.0.1 o anterior, ya no podrán recibir actualizaciones de manera directa. En otras palabras, los teléfonos con Android 4.1 y posteriores aún podrán descargar las nuevas versiones de la red social, aunque solo sea cuestión de tiempo, quizás meses, para que corran con el mismo destino, así que tómalo en consideración para renovar ese celular de hace años.

La visión del grupo Meta, organización que engloba otras redes sociales como Facebook o Instagram, es entregar en cada actualización una versión renovada de la app, con funciones novedosas que le permitan mantenerse como una de las marcas líderes en el mundo digital, y una de las aplicaciones más populares en todos los dispositivos es precisamente WhatsApp.

En la lista de celulares que ya no podrán usar WhatsApp se encuentran:

Samsung

Galaxy Ace 2

Galaxy Core

Galaxy Trend II

Galaxy Trend Lite

Galaxy X cover 2

Galaxy S3 mini



LG

Enact

Optimus L2 II

Optimus L3 II

Optimus L3 II Dual

Optimus L4 II

Optimus L5 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 II

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus F5

Optimus F6

Optimus F7

Lucid 2



Huawei

Ascend G740

Ascend D2

Ascend Mate



ZTE

Grand S Flex

Grand Memo

V956-UMI X2.

Cabe decir que si tienes alguno de esos modelos no perderás acceso a tu cuenta de inmediato, sin embargo, comenzarás a experimentar fallas y no te será posible disfrutar de las nuevas funciones.