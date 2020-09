¿Qué dicen los expertos sobre suspensión de pruebas de vacuna?

El anuncio de la farmacéutica AstraZeneca sobre la suspensión indefinida de los ensayos de su vacuna experimental contra el Covid-19 alarmó a muchas personas, pero no a los expertos, que señalan que se trata de un proceso común y que además habla de que se están tomando las debidas precauciones.

AstraZeneca dijo que voluntariamente suspende los ensayos -que están en fase tres, la última antes de ser avalada- debido a que uno de los voluntarios, en Reino Unido, desarrolló una enfermedad "potencialmente inexplicable".

"Necesitamos más detalles. Pero con base en esta información, no estoy alarmado. Los efectos colaterales, las suspensiones y los reinicios son parte de un buen proceso cuidadoso. Es un "potencial" efecto colateral, contra 35 mil pacientes por Covid hospitalizados actualmente en Estados Unidos. Es la perspectiva que necesitamos tener en mente", escribió en redes sociales Faheem Yonus, jefe del área de Enfermedades Infecciosas en el Sistema Médico de la Universidad de Maryland.

"Es muy posible que, acorde con su protocolo, tan pronto como ocurre el evento -un voluntario enfermo-, la compañía suspenda el ensayo y refiera la investigación al Comité de Monitoreo de Seguridad de Datos, grupo externo de expertos que luego realizan una investigación", explicó el doctor William Schaffner, profesor en la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Nashville, Tennessee, en declaraciones que citó el diario Usa Today.

Insistió en que es crucial saber si la reacción de la persona la causó la vacuna o es una coincidencia.

En el mismo sentido se pronunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México. "Se desconoce si hay asociación entre ser inyectado y la reacción adversa", dijo en la conferencia vespertina diaria en la que se actualizan las cifras del impacto del coronavirus en el país. López-Gatell invitó a no especular.

El doctor Alejandro Macías, quien fuera el encargado durante la pandemia de influenza Ah1N1 en México, en 2009, admitió que la suspensión de los ensayos es una noticia "preocupante", aunque subrayó que se requiere de más información. "Esta vacuna es una de nuestras mejores apuestas", escribió en redes sociales.

Billa Hanage, profesor asociado de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard, indicó también en redes que "si bien obviamente no es una gran noticia, hay que recordar que investigar exhaustivamente las reacciones adversas es parte de los ensayos a gran escala y esencial para garantizar la confianza en cualquier vacuna. Sin embargo, significa que los resultados -del ensayo- se retrasarán".

Fabricio Ballarini, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, también pidió poner las cosas en perspectiva: "Es un proceso normal evaluar qué sucedió en el paciente que tuvo reacciones adversas. No es la suspensión del proyecto. Es un parate bastante habitual en este tipo de pruebas. La buena, es que sólo es 1 paciente".

El estudio de fase 3 que prueba una vacuna candidata desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, se suspendió debido a una sospecha de reacción adversa grave en un participante en el Reino Unido, publicó el sitio Stat News.

Uno de los participantes sufre "una enfermedad potencialmente inexplicable", informó este martes un portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses.