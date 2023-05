Qué es el fenómeno de la Luna de Fresa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- Este próximo 4 de junio la luna entrará en su fase llena, también llamada como luna de fresa, luna del sol fuerte o luna de miel como le conocían las antiguas tribus.

Ante ello, algunas personas se preguntan por qué el origen del nombre; aquí te contamos.

¿Qué es la luna de fresa?

La Luna de Fresa, también conocida como Luna de Junio, debe su nombre a una antigua tradición estadounidense.

En algunas regiones de América del Norte, el mes de junio marca la temporada de cosecha de las frutillas o fresas. Así, la luna llena que aparece en junio se asocia con la madurez y la abundancia de estos frutos rojos, pese a que su color no cambia durante esta fase lunar.

Si bien la Luna de Fresa no difiere físicamente de otras lunas llenas, su nombre y el contexto cultural que la rodea la hacen especial y memorable. Para muchos, es un recordatorio de la estrecha relación entre los ciclos celestiales y las estaciones de la Tierra, así como de la conexión con la naturaleza y su ritmo cambiante.

¿Cómo observar la luna de fresa?

La Luna de Fresa de 2023 alcanzará su plenitud el domingo 4 de junio. Para disfrutar plenamente de este fenómeno no se requiere ningún equipo especializado, ya que se podrá apreciar a simple vista desde cualquier lugar con un cielo despejado.

Sin embargo, para obtener una experiencia aún más envolvente, se recomienda buscar un lugar oscuro y alejado de la contaminación lumínica.