¿Qué es el propóleo y por qué se recomienda su consumo?

Si alguna vez has tenido dolor de garganta, es probable que para aliviarte te hayan recomendado como remedio casero comer alguna pastilla, paleta o tomar un jarabe que contenga propóleo. Esta sustancia natural es muy buena para ese tipo de padecimientos, aunque también tiene otras propiedades importantes y saludables.

Si bien es producido por las abejas, el propóleo tiene sus diferencias con la miel y la jalea real, incluyendo la parte de la colmena de la que es extraído, las presentaciones en las que se ofrece y los usos que se le puede dar.

Según "Mel i Salut" y "MedlinePlus", el propóleo es una mezcla resinosa que producen las abejas a partir de los brotes del álamo y de los árboles que producen conos. Por lo general se obtiene de las colmenas, ya que las abejas lo utilizan para la construcción de éstas.

El contenido nutrimental del propóleo consta de resina, bálsamos, cera de abeja, aceites esenciales, polen, flavonoides, minerales y vitaminas. Esto le proporciona propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, bactericidas, antioxidantes e inmunoestimulantes.

Aunque el propóleo en su versión natural es sumamente benéfico, raramente se encuentra disponible en esta forma. Es más común encontrarlo en otras presentaciones que facilitan su consumo.

El propóleo natural viene en un formato cortado a cuadros pequeños que deben masticarse o chuparse hasta que se haya liberado toda la pulpa. La ventaja de esta presentación es que no tiene ningún añadido y las propiedades se conservan mejor.

Otra forma de consumirlo es en extracto, que se trata de una botellita con un gotero que puede contener añadidos como alcohol, miel o eucalipto. Esta versión se puede utilizar para diluirse en líquidos.

El propóleo también está disponible en tabletas, pastillas y cápsulas, además de ser un ingrediente esencial en ungüentos, cremas y lociones.

Según Verywell Health, se han demostrado ciertos beneficios de comer propóleo. El primero y más conocido es que favorece la formación de anticuerpos y aumenta la resistencia en procesos catarrales, por lo que ayuda a aliviar el dolor de garganta y de las vías respiratorias en general.

Otras propiedades benéficas son que ayuda a tratar desórdenes gastrointestinales como colitis ulcerosa, cáncer gastrointestinal y úlceras. Esto se debe al contenido de ácido caféico, artepilina C, kaempferol y galangina del propóleo. También puede ayudar al control de las caries porque sus compuestos ayudan a inhibir el crecimiento del "Streptococcus mutans", que es una bacteria oral que contribuye al desarrollo de caries.

Gracias a sus aportes, el propóleo es un excelente suplemento que puedes consumir para mantenerte saludable de una manera natural y fácil.