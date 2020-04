¿Qué es la ivermectina y por qué se busca por Covid-19?

Desde el fin de semana se difundió que un equipo de investigadores australianos demostró que la ivermectina, un medicamento antiparasitario, puede matar el coronavirus en 48 horas en pruebas "in vitro", según un estudio que publica Antiviral Research.

Los expertos de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia) advierten de que las pruebas se han realizado en cultivos celulares y que aún es necesario realizar ensayos en personas, por lo que no se puede considerar una cura para el Covid-19.

Sin embargo, las búsquedas en Internet sobre este fármaco se han disparado tras la difusión de esa noticia.

La gente está tratando de saber cuál es el precio de la ivermectina, el nombre con el que se vende y en dónde pueden encontrarla.

¿Qué es la ivermectina y para qué sirve?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ivermectina es una de las medicinas catalogadas para tratar las enfermedades parasitarias. La ivermectina posee actividad microfilaricida contra Onchocerca volvulus, es decir parásitos.

La ivermectina puede encontrarse en farmacias de cadenas comerciales en presentación de tabletas y crema, que van de de precios diversos.

A pesar de que los investigadores se mostraron entusiastas respecto a la investigación, la ivermectina no puede considerarse una cura para el coronavirus, que ya ha cobrado 125 fallecidos en México y más de un millón en el mundo.