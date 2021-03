¿Qué es la ivermectina y por qué se estudia contra el Covid-19?

A lo largo de la pandemia del coronavirus se han estudiado diversos fármacos que puedan representar una mejoría en la salud de las personas que atraviesan el Covid-19. Así es que la ivermectina ha sido empleada en algunos análisis en los que sus efectos han resultado favorables, aunque aún su uso no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con el Instituto de Salud Global de Barcelona, la ivermectina fue descubierta en 1975, luego de un trabajo en conjunto entre el microbiólogo Satoshi Omura y el bioquímico William Campbell. Este fármaco viene en forma de tabletas para la ingesta por vía oral y se toma en una dosis en ayunas, aunque para tratar algunas enfermedades puede que se requieran más dosis. La ivermectina en la pandemia de Covid-19 Fue a partir de abril de 2020 cuando la búsqueda de este antiparasitario se comenzó a usar al difundirse que investigadores de la Universidad de Monash en Melbourne demostraron en pruebas "in vitro" que era capaz de matar al SARS-CoV-2 en 48 horas. Luego de ello es que su precio comenzó a elevarse en algunos establecimientos, a la vez que más especialistas empezaron a llevar a cabo algunas investigaciones respecto a su eficacia.

Sin embargo trabajos posteriores indicaron que no había evidencias suficientes para recomendar la ivermectina como un fármaco que fuera capaz de erradicar al coronavirus. Hasta la fecha, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) solamente ha aprobado el uso de este medicamento en humanos para tratar algunos gusanos parasitarios Ivermectina, antiparasitario contra piojos.

En varios países, la ivermectina está aprobada para el tratamiento de algunos gusanos parásitos tales como la estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis en seres humanos. Por otro lado las formulaciones tópicas de ivermectina, usadas en el tratamiento contra los piojos y la rosácea solo se venden con receta médica. De acuerdo con información publicada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la ivermectina se usa en el tratamiento de la estrongiloidiasis, una infección causada por un tipo de parásito que entra al organismo penetrando la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino. Además, este fármaco también se usa en el tratamiento de la oncocercosis, una infección que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista. En el caso de los animales, la ivermectina está aprobada para la prevención de Dirofilaria immitis en algunas especies de animales pequeños y en el tratamiento de ciertos parásitos internos y externos en varias especies.

¿Qué es la ivermectina y por qué se busca en tiempos de coronavirus? ¿Es peligroso tomar ivermectina? De acuerdo con la FDA, aunque el uso de la ivermectina está aprobado en humanos y animales, este fármaco no está aprobado para el tratamiento de Covid-19, pues hay efectos secundarios que podrían aparecer después de su uso.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la ivermectina?

- Sarpullido

- Náuseas

- Vómito

- Diarrea

- Dolor de estómago

- Hinchazón del rostro o las extremidades

- Mareos, convulsiones, confusión

- Baja repentina de la presión arterial

- Sarpullido grave que pueda requerir hospitalización

- Hepatitis

¿La OMS aprueba la ivermectina? A mediados de febrero de 2021 se difundió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había aprobado el uso de la ivermectina para tratar el Covid-19; sin embargo eso fue falso. Uno de los encargados del organismo internacional dijo que actualmente la OMS contabiliza 82 ensayos sobre la ivermectina, de los cuales solo nueve están publicados. Sin embargo, la institución no ha hecho ninguna recomendación sobre la ivermectina en relación a su tratamiento contra el covid-19.

No obstante, hoy se ha dado a conocer que la institución presidida por el doctor Tedros Adhanom emitirá la próxima semana sus recomendaciones sobre el uso de la ivermectina. "Hace un par de semanas reunimos a expertos para analizar las evidencias y deberíamos finalizar las recomendaciones a comienzos de la próxima semana", destacó la jefa del equipo clínico a cargo de la respuesta contra coronavirus en la OMS, Janet Diaz, en un encuentro con internautas en redes sociales. La experta anticipó, en todo caso, que los estudios realizados sobre el uso de ivermectina han sido hasta ahora en grupos de pacientes demasiado pequeños.