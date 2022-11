Qué es SAP y para qué sirve

SAP es un conjunto de sistemas, aplicaciones y productos para el procesamiento de datos, es decir, una serie de sistemas informáticos que utilizan las empresas para administrar adecuadamente diversas actividades comerciales, como fabricación, logística, almacenamiento, envío y contabilidad. Hoy en día, empresas grandes y pequeñas están utilizando esta plataforma para ser más competitivas en el mercado.

Pero, ¿Qué es exactamente? El mismo sistema está vinculado a otros sistemas utilizados para la planificación de recursos empresariales (ERP). Todos los sistemas ERP son sistemas integrados que constan de varios módulos que se utilizan para administrar los recursos en varias áreas de la empresa, como administración y finanzas, compras, ventas, producción, recursos humanos, mantenimiento, etc.

Principales funciones de SAP

Con SAP, la información se puede compartir en tiempo real entre diferentes departamentos, proveedores y distribuidores de la empresa, independientemente del tamaño. Dado que es un conjunto de programas, se requiere código de programación. Los sistemas SAP son capaces de procesar grandes cantidades de datos, analizarlos y asegurar una mayor velocidad y eficiencia de los procesos internos de la empresa.

Pero, ¿cuánto cuesta SAP?, En líneas generales, un proyecto de SAP cuesta entre $30,000 y $100,000 USD. Todo depende de las funciones que cada empresa necesiten y del tamaño de la misma. Para ello, este sistema consta de diferentes módulos, cada uno de ellos adaptable a las necesidades de cada negocio.

Algunos de sus módulos y aplicaciones principales

Principalmente, una herramienta cuya función es ayudar al usuario a realizar tareas de gestión empresarial a través de operaciones internas puede gestionar un entorno integrado, lo que le permite mejorar la eficiencia. Dependiendo del ERP, esto puede incluir más funciones comerciales, fabricación, logística o control de calidad, así como extensiones a través de extensiones de terceros.

En resumen, SAP ofrece productos y servicios de software para resolver problemas comerciales derivados del entorno competitivo global, el desarrollo de estrategias de satisfacción del cliente, la innovación tecnológica, la necesidad de procesos de calidad y mejora continua, y el cumplimiento de las leyes y reglamentos impuestos por los mecanismos gubernamentales.

Por otro lado, SAP se utiliza para proporcionar información. Se basa en datos cargados y procesados en el entorno y luego usa esos datos para generar información útil para guiar las decisiones dentro de él. Desde sus inicios, SAP ha introducido cada vez más módulos operativos. A continuación, se enumeran los 6 módulos SAP más importantes.

Contabilidad financiera

¿Su función principal? Administrar las operaciones financieras de la empresa. Ayude a los empleados a administrar mejor los datos de transacciones financieras a través de un sistema unificado. Al mismo tiempo, se trata de una herramienta que sirve para comprender la situación financiera de la empresa en tiempo real.

Ventas y Distribución

Conocido como el módulo de Ventas y Distribución, esta funcionalidad es ideal para el control de inventario en su organización. Administre todo lo relacionado con transacciones comerciales, incluidas consultas, cotizaciones, cotizaciones, cotizaciones y más.

Control SAPSAP CO es responsable de respaldar la planificación, la presentación de informes y el seguimiento de todas las operaciones de la empresa. Con esta función se tendrá acceso a técnicas de visualización y organización que permiten optimizar la gestión del negocio y la creación de informes financieros. Se puede obtener más información sobre los costos reales de a los que se enfrenta la empresa.

Planificación de la producción

Con este módulo, se accede a la gestión de la producción y a la planificación. Permite trabajar con datos maestros clave y planificación global de producción y ventas, recursos de distribución, requisitos de materiales, costos y más.

Gestión de materiales

Este módulo supervisa todo lo relacionado con los materiales requeridos, procesados y producidos. Gestione diferentes tipos de procesos de adquisición utilizando sus inversiones. Los más importantes son los datos de proveedores, gestión de inventario, compras, facturación, etc.

Gestión del Capital Humano

Con este módulo, se consigue mejorar el flujo de trabajo y la gestión de datos del departamento de recursos humanos. Obtener un mejor rendimiento en las actividades relacionadas con recursos humanos es la clave gracias a este módulo. Con él, las empresas pueden gestionar promociones, compensaciones, nóminas, reclutadores y mucho más.

En definitiva, SAP se ha convertido en una herramienta imprescindible para todas aquellas empresas que no quieren quedarse atrás. Si el objetivo es mejorar la competitividad y rentabilidad, este software no puede faltar en tu negocio. Con él, no solo se tiene acceso al control total de todos los departamentos, haciendo más eficiente la gestión y ahorrando tiempo y dinero.