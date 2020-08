Qué es y cómo funciona la plataforma de mensajes Slack

Llamado originalmente Dharma, el sistema de mensajería Slack fue creado por Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson y Serguei Mourachov. Al principio, era la plataforma interna que usaba la compañía Tiny Speck. Posteriormente, y al ver su gran potencial, surgió como una opción para que los empleados de una empresa pudieran comunicarse durante el trabajo a distancia.

Si se trata solo de mensajes y llamadas, puede usarse como alternativa de WhatsApp, pero incluye muchas más funciones porque no solo fue desarrollada para el ámbito social, sino para el profesional y de negocios.

Disponible para cualquier dispositivo, Slack permite la comunicación de un equipo como si todos estuvieran en un mismo lugar, porque está organizando por canales, es decir, divide los grupos por tareas y las personas tienen acceso a las conversaciones, herramientas e información necesaria.

Al descargarla, el usuario se tiene que registrar por medio de un correo electrónico para acceder a sus funciones.

A través de ella se pueden compartir documentos, así como interactuar con todos o con algunos de los involucrados en cada tarea o proyecto.

Integra otras herramientas y plataformas como Google Drive, Salesforce, Dropbox y Twitter, entre otras, de modo que desde ahí se pueden gestionar los pendientes para asignarlos y darles seguimiento.

Recientemente, Slack presento un conjunto de nuevas funciones, entre ellas la encriptación, para brindar mayor seguridad a sus usuarios.

De este modo, ahora se tiene más control sobre los datos y la información que comparten los empleados en los diferentes canales de chat.

La aplicación sigue trabajando para permitir que las empresas cifren no solo los canales internos con sus propias claves, sino también los canales de Slack Connect, a través de los cuales se comunican con organizaciones externas. Así, se garantiza la confidencialidad.

Otra de las novedades es su asociación con Splunk para que los administradores de las cuentas conozcan información como inicio de sesión de los usuarios, los sistemas operativos que se están utilizando y los cambios de configuración, entre otros.

La versión gratuita es para equipos pequeños o que desean probar la plataforma por tiempo ilimitado. Incluye acceso a los 10 mil mensajes más recientes del equipo, 10 integraciones con otras aplicaciones, como Google Drive y Office 365 y entre otras. Además de llamadas de voz y videollamadas individuales o con algunos compañeros del equipo.

El Estándar es para pequeñas y medianas empresas; el Plus para empresas un poco más grandes o con necesidades de administración adicionales. Y el Enterprise Grid es recomendado para compañías muy grandes o para aquellas pertenecientes a sectores regulados.