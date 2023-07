¿Qué es y cuáles son los riesgos de contagio de la hepatitis?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- El pasado viernes 28 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Hepatitis, con motivo de intensificar la lucha internacional contra este padecimiento.

De acuerdo con un artículo publicado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la hepatitis B y C.

Pero ¿qué es la hepatitis? Según la OPS, se trata de una enfermedad que es causada por un virus y es responsable miles de muertes alrededor del mundo.

Por otra parte, un artículo del Manual de Merck de Información Médica General. informa que "la hepatitis viral aguda es una inflamación generalizada del hígado causada por virus específicos que se caracterizan por diversos modos de transmisión y diferentes epidemiologías".

Por ello, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió en la mañanera del viernes, las formas de contagio de dicho padecimiento.

¿Cuáles son los riesgos de contagio de la Hepatitis C?

López-Gatell informó que 1.7 millones de nuevas infecciones en el mundo de hepatitis C, se atribuyeron al uso de jeringas para consumir drogas inyectables.

"La hepatitis C daña al hígado y en un periodo de varios años puede provocar cirrosis hepática, además de la pérdida completa del funcionamiento del hígado o puede causar cáncer de hígado", dijo.

Advirtió que casi 9 de cada 10 personas que consumen algún tipo de droga inyectable, se contagian por el uso de instrumentos punzocortantes con los que se ingieren las sustancias nocivas.

También destacó que México ya cuenta con una estrategia para prevenir los casos de hepatitis.

¿Cuáles son los tipos de hepatitis?

Cabe aclarar que la hepatitis tiene varios tipos, que son A, B, C, D y E. De acuerdo con Los Institutos Nacionales de Diabetes de la NIH, las características para cada una son:

La hepatitis A solo causa infección aguda y, por lo general, mejora después de algunas semanas sin tratamiento. Se transmite de persona a persona al ponerse en la boca un objeto contaminado con las heces de la persona infectada.

La hepatitis B y C pueden causar una infección aguda o crónica. Se contagia mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados, generalmente a través de un pinchazo de aguja o por contacto sexual.

El virus de la hepatitis D es poco frecuente porque solo se puede contagiar si ya tiene una infección por el virus de la hepatitis B. Puede transmitirse por contacto con sangre y otros fluidos corporales.

Y la hepatitis E es una infección aguda que mejora sin tratamiento después de varias semanas. transmite por lo general cuando se ingiere algo que ha sido contaminado por las heces de una persona infectada.