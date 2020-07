¿Qué es zero rating y por qué Facebook apoya su uso en México?

El "zero rating" es cuando una empresa que ofrece el servicio de internet no cobra por el acceso a una aplicación.

Por ejemplo, cuando las empresas de telefonía móvil brinda acceso sin costo a las aplicaciones como Facebook o Twitter.

Sobre zero rating, Facebook opina que este tipo de programas pueden ayudar a que los consumidores mexicanos superen barreras en la adopción de internet.

Los programas de zero rating pueden "ayudar a poner a la gente en línea y a mantener a la gente que de otra manera no estaría conectada en línea de manera consistente, con una línea base de conectividad", destaca Facebook en su comentario enviado a la consulta pública sobre lineamientos de gestión de tráfico en internet.

La red social explica que durante la pandemia por Covid-19, el zero rating ha demostrado que se puede ofrecer a la gente mayor acceso a información y recursos de salud.

Durante la pandemia, los operadores de telefonía móvil acordaron ofrecer acceso sin costo a portales del gobierno federal que contienen información sobre el coronavirus.

"Aunque algunas prácticas particulares de zero rating pueden considerarse problemáticas, el zero rating puede ofrecerse a los consumidores de acuerdo con los principios de neutralidad de la red y de competencia".

La red social de Mark Zuckerberg coincide con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), regulador que propuso el anteproyecto, en que debe permitirse el zero rating.

Sin embargo, pide al instituto que adopte un enfoque que permita el zero rating y que, al mismo tiempo, se puedan abordar preocupaciones particulares al realizar un examen ex post, es decir, caso por caso.