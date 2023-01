Qué esperar del evento Unpacked de febrero de Samsung

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- Este 1 de febrero, Samsung realizará su primer lanzamiento de un smartphone de forma presencial desde el Galaxy S20 en febrero de 2020. Se espera que la compañía anuncie su nueva línea de teléfonos inteligentes insignia en el evento, a saber, la serie Galaxy S23.

Pero, como es tradición, es casi seguro que Samsung incluirá un par de anuncios de productos adicionales por si acaso. por lo tanto, en Tech Bit, te presentamos un resumen de todo lo que se espera que Samsung presente en el evento, que comenzará a las 12 horas de este miércoles.

¿Qué esperar?

Comencemos con un poco de contexto porque los eventos pasados a menudo brindan pistas sobre lo que se avecina. Samsung realizó un evento de lanzamiento muy similar el año pasado en febrero de 2022 cuando anunció la línea Galaxy S22 que consta de S22, S22 Plus y S22 Ultra.

De igual forma, la compañía también lanzó nuevas tabletas, Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus y Tab S8 Ultra.

Este año, los rumores sugieren que Samsung podría cambiar un poco las cosas. Aparentemente, todavía tendrá una nueva línea de teléfonos inteligentes para anunciar, pero en lugar de tabletas, se espera que tenga nuevas computadoras portátiles.

Los entusiastas han notado que la página de reservas de Samsung para el próximo lanzamiento incluye específicamente el nombre de un nuevo "Galaxy Book" junto con el nuevo teléfono inteligente, y los rumores sugieren que esta será una línea de dispositivos Galaxy Book 3.

---La serie Galaxy S23

Este es fácil, y no solo porque Samsung ha anunciado una nueva línea de teléfonos inteligentes insignia como un reloj al comienzo de cada año durante una década.

También es casi seguro que esta línea se anunciará dado que, de los próximos teléfonos inteligentes de Samsung ya se han filtrado más o menos en su totalidad, lo que permite tener una idea clara de su apariencia y especificaciones.

Al igual que el año pasado, la alineación parece ser de tres miembros. Está el Galaxy S23 estándar, el S23 Plus un poco más grande y, finalmente, el Galaxy S23 Ultra de gama alta.

Los rumores sugieren que los dos primeros compartirán diseños y especificaciones similares, mientras que el tercero será visualmente más distinto con al menos una característica única importante.

Cabe decir que dicha información se refiere a la cámara principal del S23 Ultra, de la que se ha especulado utiliza un sensor principal de alta resolución de 200 megapíxeles. Eso es casi el doble del sensor de 108 megapíxeles que se encuentra en el Galaxy S22 Ultra del año pasado.

Los sensores de mayor resolución como estos son importantes, porque significan que los teléfonos pueden agrupar más píxeles para reunir más luz y producir tomas más brillantes y detalladas. Se espera que el sensor exacto sea el ISOCELL HP2 de Samsung, que Samsung anunció hace unas semanas.

Junto con este sensor de 200 megapíxeles, una hoja de especificaciones filtrada sugiere que el Galaxy S23 Ultra tendrá tres cámaras adicionales, una ultra gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3x y otro teleobjetivo de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 10x.

Equivale a un sistema de cámara significativamente mejor que el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus, cuyas propias hojas de especificaciones filtradas sugieren que ambos tendrán sistemas de triple cámara que consisten en sensores principales de 50 megapíxeles, ultra anchos de 12 megapíxeles y telefotos de 10 megapíxeles.

En cuanto al tema de la pantalla, el Galaxy S23 es el más pequeño de los tres teléfonos, con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, 1080p y 120 Hz. El S23 Plus es un poco más grande con 6.6 pulgadas, aunque las especificaciones de su pantalla son prácticamente las mismas. Finalmente, el S23 Ultra tiene una pantalla más grande aún de 6.8 pulgadas y aumenta la resolución a 1440p. Todavía es OLED y todavía 120Hz.

Asimismo, la información que se ha filtrado en la red sugiere que los tres teléfonos funcionarán con el procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm en Europa, y el precedente histórico sugiere que también veremos el mismo procesador en América del Norte.

Lo interesante es que no hay señales de los procesadores Exynos de Samsung en la línea Galaxy S23, que la compañía ha utilizado históricamente para alimentar sus teléfonos en regiones seleccionadas de todo el mundo, como Europa e India.

Galaxy Book 3

Si se tiene en cuenta la página de reservas de Samsung, el lanzamiento del teléfono inteligente Galaxy S de este año estará acompañado por una nueva línea de computadoras portátiles Galaxy Book.

Las filtraciones en la web sugieren que se podría tratar de hasta cinco computadoras portátiles anunciadas, que según MySmartPrice y el portal The Verge, se llamarán Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 y Book 3 Ultra.

El año pasado, Samsung anunció sus portátiles un poco más tarde en febrero en el Mobile World Congress de Barcelona.