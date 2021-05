¿Qué están buscando los mexicanos en Google sobre las elecciones?

El próximo domingo 6 de junio México celebrará el proceso electoral más grande en su historia. Millones de personas saldrán a las calles para emitir su derecho al voto y, como parte de ese proceso, el internet es una gran herramienta, ya sea para conocer las propuestas de los candidatos, ubicar la casilla que les corresponde y las medidas que se seguirán para seguridad de todos. Siendo Google uno de los sitios de internet más utilizados en el país, la compañía puede medir cuáles son las búsquedas que están haciendo los ciudadanos y, con la intención de orientarlos mejor lanzó el sitio ??Búsquedas sobre las elecciones en México de Google Trends.

La compañía destacó que, siguiendo su misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil es que crearon el sitio con el fin de ofrecer una fotografía del momento sobre tendencias de búsqueda, mismo que se alimenta a partir de la información que la gente está buscando en tiempo real.

A través de este portal los interesados en el tema podrán explorar cómo las personas están buscando información acerca de los partidos políticos, las candidaturas, la votación, el quehacer legislativo de los diputados, así como distintos temas políticos como educación, economía y salud en todo el país.

Sin embargo, Google aclaró que las tendencias de búsqueda no constituyen por sí mismas una intención de voto, y únicamente reflejan el interés en tiempo real de los usuarios por los distintos temas políticos relevantes a las elecciones de este año.

Agregó que el sitio también ayudará a localizar lo que le interesa a los ciudadanos con más detalle. "Por ejemplo, en los temas sobre los cuales los mexicanos hacen más búsquedas en tiempo de campañas electorales, encontramos que hay un interés particular por saber más sobre las boletas electorales, la fecha en la que se celebrarán las elecciones y los lugares para ir a votar", toda esa información está fácilmente disponible en el portal.

Recordemos que Google Trends es una herramienta que brinda acceso a una muestra representativa de solicitudes de búsqueda realizadas en Google. Toda la información es anónima, es decir que nadie es identificado personalmente, además está categorizada y agrupada por temas. Es por ello que la plataforma permite visualizar el interés en un tema en particular, aunque la muestra solo significa que hay muchas personas realizando búsquedas sobre algo, es decir que los datos de las Tendencias de Google deben de considerarse como un punto de referencia, entre muchos otros, antes de llegar a una conclusión.

"Con esto esperamos ayudar a los ciudadanos a encontrar la información relevante que necesitan para participar activamente del proceso democrático de las elecciones 2021", finalizó Google.

Facebook también muestra información útil

Facebook anunció que pondría en marcha su Centro de Operaciones para proteger las elecciones con la intención de limitar la información falsa y el uso de la plataforma para manipular la percepción ciudadana en favor de algún partido o candidato.

La compañía señaló que este Centro de Operaciones Electorales ha funcionado en más de 200 elecciones y que su operación está supervisada por especialistas de seguridad, en políticas públicas y moderadores de contenido con la intención de identificar y restringir el contenido en Facebook e Instagram que constituya una fuente de información falsa, aunque manteniendo un balance entre derecho a la libre expresión.

Publicaciones, videos, fotografías e incluso memes son revisados por medio de este grupo de expertos asistidos por inteligencia artificial que ayudan a identificar cuando la información que contienen puede ser engañosa o buscar manipular la conversación.

Además de estas acciones, Facebook informó que activó una herramienta que permite a los usuarios mexicanos decidir cuánto contenido político quieren ver, así como tendrán una serie de notificaciones el día de la jornada electoral recordándoles que deben ir a votar y referenciando a los usuarios al sitio del INE para mayor información.