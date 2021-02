Qué hacer para recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada

La seguridad en las aplicaciones y de las herramientas de internet cada vez es más relevante y a pesar de que los desarrolladores están poniendo candados más cerrados para que no haya fuga ni robo de datos de los usuarios, existen hackers que logran violarlos y se salen con la suya.

WhatsApp, al ser una de las apps más usadas en el mundo, es foco de los hackers para extraer cuentas y, con ello, perfiles e información. Para evitar este robo, la app cuenta con una herramienta llamada "cifrado de extremo a extremo", que es de las características más representativas de su sistema operativo.

Esta seguridad automática ayuda a que todos los mensajes, archivos, fotos y videos que se comparten con una persona tengan una alta confidencialidad, sin tener

intermediarios, es decir, que solamnete los usuarios de WhatsApp que entablen la conversación tienen acceso a esos datos, a esa privacidad.

Sin embargo, incluso con este tipo de seguridad se pueden presentar casos en los que se logre o haya un intento de hackeo en una cuenta, con la finalidad de usar esos datos de forma ilícita que termina afectando al dueño del número telefónico.

Existen varias formas de engaño en las que se puede caer, principalmente dos: en la primera un familiar, amigo o conocido argumenta que necesita recibir un código de parte de WhatsApp para activar su cuenta, y que necesita otro número para corroborar, contando una historia que termina convenciendo porque tiene la confianza del usuario, y ahí es cuando se aprovecha el descuido.

La otra forma consta de una trampa, es por parte de supuestos trabajadores de la aplicación, quienes intentan engañar al usuario a través de llamadas o SMS para que les otorguen su código de 6 dígitos y puedan acceder a su cuenta, cualquiera de las dos posibilidades se debe estar atento de no ser víctima.

Es por ello que WhatsApp en su sitio web recomienda no compartir con nadie el código de verificación, ni con familiares, con la pareja o amigos, con nadie nunca. Pero si ya te sucedió que te hackearan tu cuenta, sigue estos pasos para recuperarla.

¿Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp?

1. Cierra la app y vuelve a iniciar sesión con tu número de teléfono.

2. Inmediatamente recibirás un código de confirmación de 6 dígitos por medio de un mensaje SMS.

3. En el momento que pongas ese código de confirmación, a la persona que tenga abierta tu sesión se le cerrará tu cuenta de la app.

3. También puede ser que la app te pida un código de verificación de 2 pasos. Si no sabes ese código, es porque el hacker ya activó esta verificación y a él le llegará ese número. En este caso, WhatsApp informa que debes esperar 7 días para verificar tu cuenta sin el código de 2 pasos. Lo bueno de esto es que independientemente de si tienes que esperar 7 días para recuperar tu cuenta, en el momento que te llega a ti por SMS el código de 6 dígitos, se cerrarán todas las sesiones que se tengan abiertas de tu cuenta.

La verificación en dos pasos brinda mayor seguridad, así que esta es una sugerencia de WhatsApp para que la actives y disminuya el riesgo de ser hackeado. También es posible utilizar el correo electrónico como medio de verificación y para tener en constante monitoreo la seguridad de esta app, pues se puede crear un vínculo que ayude a mantener a salvo los datos.

Otro consejo es que a diario cierres, desde la app de tu teléfono, todas las sesiones que tengas abiertas, incluidas las de WhatsApp Web. No importa que a cada rato o cada día tengas que volver a conectarte, es mejor tomarse esos segundos a ser víctima de un robo de datos.

La mejor forma de evitar este tipo de situaciones es teniendo un gran control y precaución sobre tus datos, porque en un plan catastrófico se tiene que conseguir un nuevo número, por ende una nueva cuenta de WhatsApp.