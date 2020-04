¿Qué hacer si te sientes estresado en la cuarentena?

El estrés es una respuesta adaptativa del organismo ante un estímulo que se percibe amenazante y se deben diferenciar dos tipos: agudo y crónico. Por ello, ante el confinamiento como medida de prevención por coronavirus y ante todas las alteraciones de la cotidianidad, así como a la preocupación generalizada, el médico psiquiatra y psicoterapeuta Wáscar Verduzo recomienda el autocuidado y dedicar al menos 30 minutos diarios de actividades placenteras; pero si los síntomas se agudizan y hay una incapacidad para realizar actividades cotidianas, se debe llamar a los números que las autoridades sanitarias han puesto a disposición de la ciudadanía para recibir orientación.

"Con el estrés agudo se estima que debe pasar un periodo de 30 días para que el organismo recupere su estado basal, cuando se rebasa este tiempo se habla de estrés crónico. En este momento estamos sometidos a un estrés agudo debido a la información sobre la pandemia, pero si hemos estado informándonos sobre el Covid-19 desde hace meses, cuando se dio a conocer, entonces hay muchas personas que ya están con estrés crónico", advierte Verduzco, profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM.

El especialista, jubilado tras años de servicio en el Hospital Psiquiátrico IMSS "Hospital San Fernando", detalla que el estrés crónico puede no ser adaptativo porque genera una serie de síntomas que van a tener un impacto negativo para la vida cotidiana. Los síntomas son: emocionales, físicos y cognitivos.

Los síntomas emocionales se manifiestan con bajo estado de ánimo, incremento de la ansiedad e irritabilidad; los físicos pueden ser identificados con gastritis, colitis, dolor de cabeza, migraña, dolores articulares, fatiga, síntomas en la piel, síntomas oculares de cualquier naturaleza, insomnio, dificultades para conciliar y/o mantener el sueño.

"Si una persona ya padecía colon irritable o colitis nerviosa, con el estrés crónico podría ver sus síntomas exacerbados, incluso aunque esté controlado con medicamentos", explica el especialista.

Mientras que los síntomas cognitivos se manifestarán con olvidos frecuentes, dificultades para concentrarse y/o para tomar decisiones.

"Una persona con estrés crónico puede presentar alguno de los síntomas o todos. Entre más presente, más dificultades tendrá para seguir con su vida cotidiana, su vida familiar, social, laboral y escolar. En este país la mayoría de los habitantes del país tenemos estrés crónico y ahora, ante la pandemia, tenemos más factores estresantes. Cada persona tendrá más o menos dificultad para manejarlos. Si una persona puede continuar con su vida, podemos hablar de un manejo eficiente del estrés", explica.

Verduzco recuerda que la sustancia causante de los síntomas del estrés se llama cortisol, por ello es preciso que el organismo genere otras sustancias que contrarresten sus efectos, como la dopamina, serotonina, endorfinas, entre otros.

"Cuando se liberan estas sustancias químicas la persona tiene una sensación de bienestar, por eso es muy importante que las personas identifiquen cuáles son esas actividades de la vida cotidiana que le pueden brindar gratificación. Por ejemplo, la lectura, escuchar música, ver películas, orar, hacer una actividad física. La evidencia científica nos indica que lo mínimo para contrarrestar el cortisol son 30 minutos diarios de actividad placentera. Es momento de dedicar ese tiempo para nosotros mismos, siempre es importante, pero ante el confinamiento es mucho más recomendable", indica.

Y añade: "Hay personas que se sienten gratificadas con el consumo de café, tabaco y alcohol, si recurren a las dos últimas deben tomar en cuenta que tendrán consecuencias físicas no saludables, por eso no lo recomiendo de ninguna manera".

El especialista precisa que si una persona tiene dificultades que le impiden continuar con su vida cotidiana y tiene dificultad para sus relaciones interpersonales, debe acudir al médico psiquiatra para identificar si sus síntomas se han convertido en trastornos del estado de ánimo como depresión y ansiedad que requieren tratamientos farmacológicos.

"Habrá quien no necesite tratamiento farmacológico, pero sí necesitan psicoterapia o al menos intervenciones psicoeducativas; es decir, si tenemos información de lo que nos está ocurriendo podremos disminuir la incertidumbre, la ansiedad y el estado de ánimo se estabiliza, los síntomas físicos disminuyen y los síntomas cognitivos se amortiguan. Si vamos a buscar información, hagámoslo con fuentes serias y confiables", indica.

Sin embargo, advirtió que debido a la indicación de las autoridades sanitarias de permanecer en los hogares y no saturar los servicios de salud, utilizar los números telefónicos en los que se puede recibir orientación y si la persona que atiende considera que es necesaria una intervención médica, se debe preguntar a dónde acudir. Los teléfonos son: 55 45 55 12 12 y 800 911 2000.

El tiempo de espera es de aproximadamente ocho minutos, la llamada es gratuita y confidencial. El tiempo de llamada dependerá de la necesidad de cada usuario. El personal preguntará datos como nombre, nivel escolar, entorno social y familiar, situación laboral. Con amabilidad y con respeto, el personal escucha sus inquietudes, brinda información sobre la pandemia, sobre sus hábitos que podrían resultar dañinos como el consumo de alcohol y tabaco.