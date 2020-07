¿Qué impacto deja pandemia al ambiente?

La recuperación de ecosistemas, la reducción de gases de efecto invernadero y la disminución del tráfico ilegal de fauna salvaje son algunos de los beneficios medioambientales que deja hasta ahora esta pandemia. Alrededor del mundo, las medidas de seguridad sanitaria trajeron consecuencias positivas y negativas.

En los primeros meses del brote, en redes sociales circularon videos que mostraban a animales de múltiples especies, recorriendo canales y regresando a las ciudades ante la ausencia de seres humanos en Chile, Italia y otros países europeos.

En China, en la cuarentena se redujo la movilidad de automotores en las calles, permitiendo la reducción de gases a la atmósfera. Lauri Myllyvirta, integrante del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA) en Estados Unidos, indicó que el cierre de fábricas y comercios en China y la restricción de viajes disminuyó las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de, por lo menos, 25%, representando 6% a nivel global, según la revista Semana.

Debido a la restricción de vuelos que empezó en marzo, el cambio positivo es mayor. Miles de aerolíneas alrededor del mundo redujeron y suspendieron su número de viajes debido a la pandemia. En Europa los vuelos se redujeron en 90% respecto a 2019, en Estados Unidos los vuelos funcionaron en 50%, según reportes de la BBC.

"Ninguna guerra, recesión u otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el Covid-19 en pocos meses", afirmó Matt McGrath, corresponsal de medio ambiente del medio.

Según explicó Robbie Andrew, investigador del Centro Internacional para la Investigación Climática y Ambiental (Cicero) a BBC, "si bien las reducciones relativas en el transporte terrestre son menores que las del transporte aéreo, las reducciones absolutas del terrestre son mucho más significativas". El medio señala que los satélites de la NASA han detectado caídas de entre 20% y 30% de las emisiones de emisiones de dióxido de nitrógeno en países como Italia, China y EU.

"La cuarentena está demostrando cómo las calles atascadas de carros pueden cambiar para mejor. El distanciamiento social ha forzado a las ciudades a repensar sus calles, transformar espacios dominados por autos hacia la caminata y el ciclismo", dijo Greenpeace. Sin embargo, la pandemia tuvo un impacto negativo.

Algunas medidas optadas en países como Reino Unido, promueven el uso de cubrebocas, además incentivan el uso de plástico sanitario. La discusión del uso positivo de plástico es contraria a las medidas usadas para evitar usarlo que se tenían previas a la pandemia.

"A menos de que uses plástico de calidad médica, no hay nada intrínsecamente sanitario sobre el plástico. Los virus pueden permanecer en plástico. En medio de la crisis (...) algunos están usando la pandemia para tener ventaja, levantando el miedo para detener la ola de protestas contra los productos plásticos", afirmó la organización.

Según Human Rights Watch, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) señaló que no sancionaría a las empresas que incumplan los requisitos federales de monitoreo o de presentación de informes si pueden demostrar que su incumplimiento se debió a la pandemia.

"Cuando se levanten las medidas de confinamiento y la vida vuelva a desarrollarse como solía hacerlo, ocurrirá lo mismo con la contaminación que ensombrece los cielos y, junto con ella, los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. De hecho, el rebote podría ser aún peor", afirma la institución.

Organizaciones como Opération Mer Propre en Francia trabajan con ayuda de buzos de forma manual para recolectar cubrebocas, guantes y demás material médico que termina en el océano. Señaló a Ocean Innovators que "considerando la cantidad de guantes personales y máscaras médicas usadas alrededor del mundo, esperamos más de 350 mil toneladas de polución adicional generada como resultado de la crisis del Covid-19".

Los impactos de la pandemia son incalculables. Sin embargo, las medidas de seguridad, el aislamiento preventivo y el uso de material médico replantearán el modo de vivir.