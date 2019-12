¿Qué marcas de celulares prefirieron los mexicanos en 2019?

De acuerdo con un análisis, los mexicanos prefieren adquirir smartphones de gama media que de gama alta. Este estudio menciona que en México hay alrededor de 106 millones de dispositivos en uso.

Antes de que finalice el año, se dan a conocer ciertos estudios para saber más datos sobre el estilo de vida de los mexicanos durante el 2019. En esta ocasión, "The Competitive Intelligente Unit" (The CIU) hizo un análisis basado en qué tipo de celulares se adquieren con mayor frecuencia en México.

Los celulares pueden estar divididos en tres categorías: de gama baja, celulares de gama media y de gama alta. A continuación te decimos cuáles fueron los resultados del análisis hecho por The CIU.

De acuerdo con el estudio, en nuestro país existen cerca de 120.4 millones de líneas móviles. Esto equivale a que el 94.9 por ciento de la población cuenta con un celular, el 88.7 por ciento de ellos son smartphones. Otros números que se dieron a conocer es que en total hay 106.8 millones de dispositivos en uso, 3.8 por ciento más a comparación del 2018.

Los resultados del análisis arrojaron también que los mexicanos prefieren los celulares de gama media, pero en el 2019 se vio un incremento por adquirir celulares de gama alta o aquellos de gama media con mejores características con un precio menor al de los smartphones de gama alta.

La compra de celulares de gama alta en 2019 aumentó en un 8 por ciento mientras que la gama media pasó del 49 por ciento al 52 por ciento. Estas dos categorías cubren en total el 60 por ciento del mercado. THE CIU menciona que hace 2 años, este porcentaje era ocupado por la gama baja, lo que confirma que los mexicanos prefieren los celulares de gama media.

En cuanto a las marcas favoritas en México, el primer lugar lo ocupa Samsung con un 35.6 por ciento. Esta marca de celulares ha apostado por incorporar a su catálogo celulares de gama media y alta.

En la segunda posición está Motorola con 14.2 por ciento, la cual también ha puesto a la venta celulares con este tipo de gamas.

En tercer lugar se encuentra Huawei con 12.1 por ciento mientras que la marca Apple alcanza el 11.3 por ciento de la preferencia de los mexicanos. Otros fabricantes ocupan solo una cuarta parte del mercado.