¿Qué otras investigaciones están y estuvieron sobre Apple?

Un juez de Estados Unidos ordenó el viernes al gigante tecnológico californiano Apple cambiar las prácticas de su tienda App Store, en un fallo largamente esperado en el caso antimonopolio presentado por Epic Games, editor del popular videojuego Fortnite.

El fallo

Apple ya no puede obligar a los desarrolladores de aplicaciones a usar su sistema de pago, un tema central en el litigio con Epic Games que podría tener implicaciones de gran alcance en el sector.

"Apple no ejerce un monopolio en el mercado de transacciones en juegos en celulares", estimó la jueza Yvonne Gonzalez Rogers.

Pero "la conducta de Apple es anticompetitiva" cuando el gigante californiano impide a los desarrolladores dirigir a los consumidores a sus propios sitios web y medios de pago", añadió.

Otras indagatorias

Sin embargo, la acción se produce mientras Apple sigue bajo investigación por posibles violaciones de la ley de competencia por parte del Departamento de Justicia, en Europa y en varios países asiáticos.

Pero la decisión está lejos de ser la última palabra sobre el caso, ya que Epic Games ya ha indicado que es probable que apele.

Los tribunales se han convertido en un campo de batalla clave entre los gigantes tecnológicos y sus críticos, mientras que los legisladores y reguladores en Washington debaten formas de vigilar la industria.

Según los informes, el Departamento de Justicia y los fiscales generales estatales están investigando si la comisión de la App Store de Apple viola las leyes de competencia de EU, recuerda CNBC.

Sin embargo, recuerda CNN "no es ilegal tener un monopolio bajo la ley estadounidense; sólo es ilegal intentar preservar un monopolio a expensas de la competencia".

Las comisiones de Apple sobre los pagos dentro de la aplicación, a las que los desarrolladores a menudo se refieren como el "Impuesto de Apple", han sido criticadas por desarrolladores, legisladores y reguladores de todo el mundo durante años.

CNN recuerda que "el servicio de transmisión de música Spotify y la empresa matriz de la aplicación de citas Tinder Match Group han sido otros antagonistas notables, y el primero se enfrentó a Apple tanto en Estados Unidos como en Europa por un presunto comportamiento anticompetitivo. En las semanas previas al veredicto, Apple hizo varios ajustes a las políticas de la App Store en un posible intento de evitar más críticas sobre sus prácticas. A finales de agosto".

Días después, Apple dijo, indica CNN, que relajará aún más las restricciones sobre las aplicaciones de "lector", una designación que se aplica a compañías como Spotify y Netflix que distribuyen medios, y permitirá que esas aplicaciones se vinculen a sitios web externos para que los usuarios configuren y administren cuentas.

Esa actualización, que entrará en vigor en 2022, fue en respuesta a una investigación de la Comisión de Comercio de Japón. Esos cambios han recibido una recepción escéptica por parte de los principales desarrolladores que se enfrentan a Apple.

En Europa, los reguladores han lanzado una investigación sobre si el control férreo del iPhone sobre la economía móvil viola la ley europea.

Otro país que ha tomado acciones contra Apple es Corea del Sur, que realizó una de las acciones más severas contra las restricciones de pago dentro de la aplicación de la compañía.

En virtud de la nueva norma los desarrolladores de aplicaciones deberán contar con canales ajenos para comercializar sus productos sin tener que hacerlo a través de las tiendas de los dos gigantes estadounidense ni someterse a su sistema de comisiones por venta.

La historia de la demanda

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, había lanzado una campaña total contra Apple después de provocar al gigante tecnológico al ofrecer a los jugadores de Fortnite una forma de comprar artículos del juego fuera de la App Store.

En respuesta a romper sus reglas, Apple expulsó a Fortnite de la App Store. Eso llevó a Epic a demandar y lanzar una campaña de relaciones públicas destinada a obtener apoyo para su cruzada contra Apple.

Sweeney ha afirmado durante mucho tiempo que no está actuando sólo para el beneficio de su imperio de videojuegos, sino para los desarrolladores de todo el mundo que se sienten presionados por Apple."No todo el mundo tiene un gran incentivo para desafiar 30% de Apple y Google porque quieren ser el próximo bastardo en cobrar el 30%", dijo Sweeney a NPR el año pasado.

La respuesta de Apple

Las acciones de Apple cayeron casi un 3% en las operaciones del mediodía del viernes después de la decisión. En un comunicado y una llamada de prensa de seguimiento, Apple enmarcó la decisión como una victoria para la compañía y enfatizó que el tribunal determinó que no era un monopolista.