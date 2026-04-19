¿Qué plantas no deberías comprar en primavera?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La llegada de la

no solo marca el inicio de la floración, sino también el

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de diversas. De acuerdo con estudios delde la(University of Kentucky Entomology), existe una creciente preocupación por la introducción accidental dey otros hemípteros a través de plantas adquiridas encon controles sanitarios deficientes.Aunque lasno se alimentan de savia, utilizan el follaje denso y la tierra de las macetas comodurante eldesde viveros o almacenes contaminados hasta el consumidor final.El riesgo se incrementa al adquirir especies de gran follaje o. Según lade Estados Unidos (EPA), lasson maestras dely pueden ocultarse en las grietas de macetas de barro o entre las raíces de plantas que han estado en contacto con zonas de alta rotación de mercancías.La introducción de una solaen el interior de una casa es suficiente para iniciar unaque, de acuerdo con especialistas, resulta sumamentey difícil de erradicar.Especies de mayor riesgo y factores de vulnerabilidadDe acuerdo con el Programa de Manejo Integrado dede la(UC IPM), el peligro no reside en la especie botánica en sí, sino en su capacidad de ofrecery protegidos. Basado en los reportes técnicos de la organización especializada, estas son las plantas que requieren unamás rigurosa:(especialmente el Helecho de Boston): Supermite que los insectos se oculten profundamente cerca de la base sin ser detectados.(Areca o Palma de Salón): Losy la base de las hojas creanque imitan las costuras de un colchón.y enredaderas: Susfacilitan el transporte de parásitos si la planta estuvo en contacto con superficies contaminadas.densa (como): Los espacios milimétricos entre sus hojas apretadas pueden albergaren estado de reposo.· Plantas con: Losen las raíces deo lirios son escondites ideales para los huevos de estos insectos.Protocolos de prevención y compra segura en viverosPara minimizar el peligro, los especialistas recomiendan seguir un proceso de "" para toda nueva adquisición. De acuerdo con la, es fundamental revisar el envés de las hojas y la base del tallo en busca de pequeños puntos negros (excrementos) o huevos blanquecinos.El uso dey el(tierra) inmediatamente después de la compra actúan como unacontra la propagación deAsimismo, se aconseja evitar la compra de ejemplares enque no garanticen lade sus suministros. La atribución de la responsabilidad recae en el manejo del inventario; si un vivero comparte espacio con zonas de almacenaje de textiles o muebles usados, el riesgo dees exponencial.Al seguir estos pasos (técnica, limpieza de recipientes y selección de), se reduce la probabilidad de que la decoración estacional se convierta en unadentro del hogar.