¿Qué podemos esperar del Nintendo Direct?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- En unas pocas horas, Nintendo presentará su primer Direct de 2022 y seguramente más de uno no querrá perderse.

La compañía prometió dedicar aproximadamente 40 minutos a hablar sobre los juegos que debutarán en Switch durante la primera mitad de 2022.

---Novedades que estarán presentes

En cuanto a qué esperar de la compañía, es probable que Nintendo proporcione actualizaciones sobre los próximos juegos como Kirby and the Forgotten Land y Lego Star Wars: The Skywalker Saga, ya que ambos títulos tienen previsto llegar la segunda mitad del año.

La compañía también podría compartir actualizaciones sobre lanzamientos muy esperados como Bayonetta 3 y la secuela de Breath of the Wild. Por último, posiblemente haya fecha de lanzamiento para Hollow Knight: Silksong.

Nintendo tiene muchos otros grandes juegos programados para salir en 2022 que podrían ser el centro de atención en esta presentación. Juegos como Triangle Strategy y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp probablemente recibirán una mención, ya que se lanzarán en los próximos meses. Splatoon 3 también tiene fecha de lanzamiento en 2022.

---¿Dónde puedo ver el Nintendo Direct?

Este Nintendo Direct, como todas las transmisiones pregrabadas de Nintendo, estará disponible para ver en algunas plataformas, incluidas YouTube, Twitch y Twitter a las 4:00 PM, hora del centro de México.