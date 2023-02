Qué significa "520" en los chats de WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El nuevo vocabulario que se viene implementando en las redes sociales sigue en aumento. Cada vez son más las personas que escriben con ciertas palabras, abreviaciones, signos de puntuación, claves, números y demás que, de no estar actualizado en el tema, serán difíciles de comprender. Tal es el caso de "520", un nuevo mensaje secreto que se está utilizando principalmente en WhatsApp y hoy, en Tech Bit te diremos lo que significa.

Desde "XD", "lol" y ª, hasta las abreviaturas como "Gpi", "ntp", "POV", "GRWM" o "F", e incluso frases como "es de chill", hay nuevas formas en que las personas se están comunicando en redes sociales. Ya sea a través de comentarios en TikTok o Facebook, así como mensajes privados por Instagram o WhatsApp, el vocabulario virtual está cambiando y recientemente el "520" ha aparecido como un nuevo cifrado para descubrir su significado.

---¿Qué significa que te manden "520" por mensaje?

Para empezar, hay que decir que el mensaje "520" no es reciente, pues desde tiempo atrás se ha venido utilizando. Sin embargo, es en estos últimos días que su popularidad ha ido en aumento, lo cual tiene relación con su significado y la fecha que está por celebrarse en distintas partes del mundo: el 14 de febrero.

Es a través de la plataforma TikTok que muchos creadores de contenido se dieron a la tarea de revelar lo que realmente significa que te envíen un mensaje de "520", lo cual, no tiene ningún significado negativo u ofensivo en clave, sino todo lo contrario, dicho número tiene un trasfondo amoroso y lleno de cariño.

Su origen no es de habla hispana, por lo que, para muchas personas, no será tan fácil descifrar el mensaje, pues en realidad, el número "520" hace alusión a la pronunciación similar de una palabra amorosa en el idioma chino.

---El significado del mensaje "520"

Originándose en el país de medio oriente, el mensaje "520" en China es una forma de decir "te quiero", y es que, aunque parezca que no existe relación entre ambos, la realidad es que su pronunciación en chino es muy similar.

Fue una tiktoker china, @soniayanlachinita, quien se dio a la tarea de explicar detalladamente en uno de sus videos el significado del mensaje "520". En el clip señala que, el que a alguien le escriban ese número significa que lo quieren o aman, porque la pronunciación de 520 en chino es "Wubai èrshí", mientras que el de la frase te quiero o te amo es "Wo ài n?", teniendo mucha semejanza en fonética.

Y ya que el 14 de febrero se acerca, son varias las personas que están recurriendo a este mensaje como una técnica original o poco común de expresar, en el significado de otro idioma, el cariño que le tienen a alguien a través de WhatsApp.

Por si fuera poco, se dice que, si el mensaje viene acompañado de un "1314", esto quiere decir que es "para siempre", ya que el código completo "520 1314" significa "te quiero para siempre".