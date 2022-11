Qué significa la "a chiquita" en WhatsApp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Una de las aplicaciones que más usuarios tiene en la actualidad es WhatsApp. De hecho, según los datos publicados por Global Consumer Survey, tras una encuesta realizada a personas de entre 18 y 64 años en un periodo que comprende de febrero del 2020 a marzo de 2021, más del 90 % dijeron ser usuarios activos de esta app. A pesar de ello, la plataforma sigue escondiendo algunos secretos como, qué significa la a chiquita.

Al ser una aplicación que alberga usuarios de tan distintas edades, es común que cada grupo de edad tenga su forma exclusiva de escribir. Por ejemplo, los "baby boomers" y la generación "x", quienes podrían ser nuestros abuelos y padres respectivamente, suelen tardarse al enviar un mensaje, o hacen uso de imágenes para expresar los buenos días.

Los centennials, que abarcan del año 2000 en adelante y consideran a la tecnología algo muy común debido a que en la época en la que nacieron ya se encontraba bastante desarrollada, recientemente han implementado un carácter muy particular en su manera de escribir y el uso de la "a" chiquita se ha vuelto muy común entre ellos.

¿Sabes qué es lo que significa que te respondan con esa letra en especial? En Tech Bit te contaremos qué es lo que quieren decir cuando hacen uso de la pequeña "a chiquita" (a en superíndice) en las conversaciones.

Significado de la "a chiquita"

Al estar platicando con alguna persona que pertenece al rango de edad de un centennial y recibir una "?" como respuesta a un mensaje, podríamos confundirnos al no saber qué es lo que significa. La realidad es que su uso es bastante simple.

La expresión puede ser símbolo de que a la otra persona le causó sorpresa y, literalmente, no sabe qué responder ante el mensaje, o que simplemente le importa muy poco lo que se está hablando. En redes sociales el uso de este carácter también significa "¿quién te preguntó?". Todo depende del contexto en que sea utilizada.

Cabe destacar que el uso original de esta letra "a chiquita" es para hacer referencia a los números ordinales que indican un orden.

Para hacer uso de este carácter desde nuestros dispositivos inteligentes basta con abrir el teclado, dejar presionada la letra "a" e inmediatamente se desplegará un menú extra en donde se encontrará la "a" chiquita. Sin embargo, hay dispositivos en los que tendremos que copiar la letra directamente desde nuestro navegador web.

Si nos encontramos usando la versión web de WhatsApp en nuestras laptops o computadoras, basta con teclear los siguientes comandos en Windows:

-Shift + º

-Alt gr + º

-Alt + 166

O si estás usando Mac:

-Opción+9

-Al+9

Ahora ya sabes qué es lo que significa cuando alguien te responde usando esta "?", también podrás orientar a aquellas personas que te pregunten acerca del carácter y, sobre todo, ya tendrás la oportunidad de hacer uso de la letra para estar actualizado en las conversaciones a través de redes sociales.