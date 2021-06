Qué son los mensajes invisibles y para qué sirven en WhatsApp

WhatsApp no solo nos facilita el intercambio de mensajes, llamadas, audios o imágenes, también cuenta con funciones que brindan a sus usuarios un rato de diversión, como los gifs, emojis o stickers. Pues bien, ahora también es posible enviar nada. Sí, mensajes vacíos. En Techbit te contamos en qué consisten estos mensajes invisibles y cómo activar esta función en tu móvil.

--Qué son los mensajes invisibles

Estos mensajes son tal como su nombre lo dice: invisibles, es decir, no tienen ningún tipo de contenido visible. Ni tú ni el número que reciba el mensaje verá nada más que la hora en la que fue enviado.

--Para qué sirven los mensajes invisibles

En realidad esta función no tiene un propósito fijo; sin embargo, puedes adaptarlo a tus necesidades y ponerte creativo para darles un buen uso. Por ejemplo, podrías utilizarlo para recordarle a una persona que estás esperando su respuesta, sin tener que enviar texto o elementos adicionales. Algo así como los famosos "zumbidos" tan populares en messenger hace algunos años, que de igual forma solo servían como un recordatorio o broma para tus contactos.

Pero su principal función es para divertir, para confundir a tus contactos pensando que algo anda mal con su WhatsApp o con su red y que no les es posible recibir el mensaje.

--Cómo enviar mensajes vacíos o invisibles en WhatsApp

Quizá pienses que para enviar estos mensajes sin contenido solo bastará con presionar un par de veces la barra espaciadora del teclado, lo que es incorrecto y no será posible enviarlo, ya que la misma app no te lo permitirá. Esto se debe a que la aplicación requiere por lo menos de un carácter para mandar correctamente estos mensajes.

Tampoco funciona el viejo truco de escribir algo en word o bloc de notas para luego copiar y pegar en el chat, debido a lo mismo, WhatsApp necesita al menos una letra, signo, o número. Así que la broma no servirá de mucho, pues realmente tu mensaje no estará vacío.

A continuación te damos un par de trucos para enviar mensajes en blanco o invisibles de forma rápida y sencilla.

--Caracteres especiales

La forma más rápida para enviar estos mensajes es copiando y pegando el siguiente código de caracteres:

Aunque puede parecer un simple espaciado, realmente son caracteres invisibles. Puedes copiar y pegarlo en tus notas o en un chat contigo mismo, así cada vez que quieras usarlo, solo tendrás que dirigirte a donde lo tengas almacenado y enviarlo.

--Aplicaciones de terceros

Otra manera es descargando una aplicación desde la store de tu dispositivo. Estas aplicaciones en su mayoría solo sirven para mandar estos mensajes, así que sus funciones están limitadas a este propósito. Por lo que los pasos a seguir son relativamente sencillos siguiendo las indicaciones de cada app.

Nosotros probamos "Mensaje en blanco (para WhatsApp)", y para lograr el cometido, basta seleccionar el contacto al que desees jugarle la broma, elegir qué tan largo quieres que sea el mensaje, y listo, ya habrás enviado un mensaje sin contenido.

Recuerda verificar cuidadosamente todas las apps que descargues en tu móvil y ordenador, así como los links a los que accedas, para evitar que algún tipo de virus o app apócrifa robe tus datos o se apodere de tus cuentas.

Lo más recomendable es elegir solo aquellas que estén verificadas por la tienda y cuenten con una buena valoración de los usuarios. Y por ningún motivo des datos personales, o accesos que pongan en riesgo tu privacidad; si alguna aplicación te los solicita, lo mejor será desintalarla y probar con otra, o con el primer truco que te dimos.