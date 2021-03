¿Qué son los trombos?, efecto relacionado con la vacuna de AstraZeneca

Frente a la controversia de rodea a los efectos producidos por la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, luego que desencadenara trombo en algunas de las personas en las que ha sido administrada, los expertos expresaron las posibilidades que hay de manifestar este padecimiento en distintas circunstancias y la razón por la que se ha suspendido su uso en algunas regiones alrededor del mundo.

¿Qué son los trombos?

De acuerdo con Thomas S. Metkus, profesor de medicina y cirugía en la Universidad Johns Hopkins, el trombo, también conocido como embolia, sucede cuando la sangre pierde su consistencia liquida, convirtiéndose en una sustancia gelatinosa que propicia la formación de un coágulo.

Este se crea en un vaso sanguíneo que posteriormente, se desplaza de su sitio de origen a otro parte del cuerpo. Su traslado puede producir obstrucción del flujo en la sangre, impidiendo el suministro de oxígeno en los tejidos que le rodean. Es así que las personas afectadas tienen la posibilidad de atravesar un infarto o, en el peor de los casos, la muerte de las células, también nombrada como "necrosis".

Los síntomas más frecuentes, que indican la manifestación de un trombos, son el dolor localizado en el trayecto venoso de la pierna, que aumenta con la flexión del pie. También puede presentarse hinchazón que inicia en la raíz del miembro y progresa a lo largo de sus extremidades, mediante la sensación de aumento de temperatura en el mismo. Otros de ellos son la fiebre, aumento de la frecuencia cardiaca y síntomas respiratorios, como tos y dificultad para respirar.

¿Qué enfermedades pueden precipitar un episodio de trombosis?

De acuerdo con estadísticas de instituciones especializadas en hematología y hemoterapia, la trombosis venosa es la tercera causa de muerte cardiovascular, pues luego que se presenta un primer episodio, estos pueden suceder recurrentemente, desencadenado problemas circulatorios, alteraciones en la piel de la extremidad al ulcerarla y presentar gangrena, deteriorando irremediablemente la salud del paciente.

Algunas de las afectaciones que propician los trombos están relacionadas con tratamientos de inmovilización prolongada para tratar infartos cerebrales, insuficiencia cardiaca, enfermedades inflamatorias del intestino, el embarazo y puerperio -etapa posterior al nacimiento del bebé- asi como en las neoplasias.

, hay otros factores que pueden ocasionar su presencia como la edad avanzada, del mismo modo que riesgos congénitos y como una tendencia genética determinada, pues algunas personas desarrollan resistencia a la proteína C (factor V Leiden) y mutación de la protrombina, compuesto esencial de la sangre y el proceso de coagulación.

La vacuna de AstraZeneca, ¿factor para padecer un trombo?

Luego que distintas regiones notificaran que algunas de las personas que recibieron dosis de la vacuna de AstraZeneca, presentaron efectos adversos, por lo que Sanidad ha suspendido su uso temporal pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado que se incluya en los planes de vacunación, se destacan la trombosis venosa cerebral.

Sin embargo, hay cifras como las registradas por las autoridades españolas que cuantifican un sólo evento tromboembolico entre las más de 900 mil dosis administradas del biológico.

"Que hayamos dicho que 939 mil 534 personas se hayan inoculado la vacuna de AstraZeneca y sólo tengamos un evento de este tipo quiere decir que la relación beneficio riesgo sigue estando ahí", remarcó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Por su parte, la directora de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, exhortó a la población a permanecer tranquila, ya que es "altamente improbable" que la dosis de la farmacéutica europea produzca un trombo, y en cambio, lo que las personas pueden esperar es que esta las proteja frente a los síntomas frecuentes del Covid-19.

"El mensaje es de tranquilidad: La probabilidad de tener un efecto adverso existe con cualquier medicamento, existe con cualquiera", aseguró.

No obstante reconoció que hace falta tiempo para descartar la asociación causal, ya que hasta ahora, la única que se ha observado es temporal: "de confirmarse que la vacuna es causa del trombo, se tomarán medidas más definitivas después, pero, mientras tanto, tranquilidad".

En lo concerniente a nuestro país, se registran 870 mil vacunas de AstraZeneca importadas. Del mismo modo, las autoridades mexicanas expresaron que de

Un total 4.4 millones de dosis aplicadas se han presentado 11 mil 835 eventos anómalos en la salud de las personas, de los que se calcula que 11 mil 316 corresponden al vial de Pzifer y 409 de AstraZeneca. En este contexto, los representantes sanitarios argumentaron que por no considerase riesgos en su aplicación su uso continuará.