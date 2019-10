Ranitidina contiene sustancias cancerígenas: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llamó a los mexicanos a no consumir ranitidina luego de confirmar que el fármaco contiene la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA), una sustancia que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer.

Luego de comprobar la presencia de la impureza en el fármaco, la Cofepris emitió una serie de indicaciones a la población en general y a los profesionales de la salud.

A los mexicanos, los llamó a evitar la automedicación y a no comprar medicamentos que contengan Ranitidina, además de consultar con un médico otras opciones terapéuticas.

A personas que consumen este fármaco de venta libre, y es usado para prevenir y aliviar la acidez estomacal asociada con la indigestión ácida, les exhortó a cambiar por otros productos.

"Sí se está bajo tratamiento, acudir al médico para cambiar su medicación".

A su vez, la Comisión invitó al personal médico no prescribir medicina que contenta esta sustancia y considerar otras alternativas terapéuticas, además de reportar cualquier reacción adversa relacionada con este tipo de medicamentos.

A farmacias y distribuidores les solicitó suspender la comercialización de los medicamentos que en su formulación contengan Ranitidina, en tanto se toman las medidas que garanticen la seguridad del producto, mientras que a los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos que contienen en su formulación Ranitidina deben suspender la fabricación, distribución y venta de estos fármacos.

"Esta Comisión Federal se encuentra en comunicación con los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos en México, que en su formulación contienen Ranitidina, para establecer las medidas conducentes que garanticen la seguridad del producto", resaltó el organismo que encabeza José Alonso Novelo Baeza.